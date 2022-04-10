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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Вест Хэм
Брентфорд - Вест Хэм: обзор матча 10 апреля 2022
Брентфорд
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
48'
Б. Мбемо
64'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Вест Хэм
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
83'
Замена
С. Каньос
️️️️
Б. Мбемо
78'
Замена
М. Йенсен
️️️️
В. Янельт
70'
66'
Желтая карточка
М. Антонио
66'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Антонио
ГОЛ! 2:0!
А. Тони
Пас отдал
Б. Мбемо
64'
57'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Ланзини
ГОЛ! 1:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
А. Тони
48'
29'
Замена
И. Диоп
️️️️
К. Зума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Генри
25
Занка
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
23
Нергор
9
Висса
24
Эриксен
19
Мбемо
17
Тони
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
15
Доусон
4
Зума
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
22
Ланзини
8
Форнальс
18
Антонио
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
19
Мбемо
7
Каньос
7
Каньос
19
Мбемо
4
Зума
6
Диоп
6
Диоп
4
Зума
18
Антонио
45
Влашич
45
Влашич
18
Антонио
22
Ланзини
10
Бенрахма
10
Бенрахма
22
Ланзини
Остались в запасе
Брентфорд
Вест Хэм
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Брентфорд - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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