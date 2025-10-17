17 октября на ОСК «Брестский» пройдет матч 25-го тура чемпионата Беларуси, где «Динамо-Брест» примет «Витебск». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но обе показывают организованную игру и умеют набирать очки.

«Динамо-Брест»

Хозяева занимают пятое место с 41 очком и сохраняют шансы на попадание в еврокубковую зону. Команда демонстрирует уверенную домашнюю форму – три победы подряд без пропущенных голов. В прошлом туре брестчане уступили «Минску» (0:1), однако в целом выглядят стабильно. Ключевым игроком остается Егор Корцов, забивший 11 голов за сезон. В пяти последних матчах «Динамо» забило шесть мячей и пропустило только три, что подтверждает надeжность обороны. Команда предпочитает аккуратную позиционную игру и уверенно действует на стандартах.

«Витебск»

Гости располагаются на 11-й строчке с 27 очками и ведут борьбу за место в середине таблицы. Команда провела неплохой отрезок – две победы подряд с одинаковым счeтом 1:0. «Витебск» постепенно улучшает качество игры в атаке, забивая в трeх матчах подряд. Александр Ксенофонтов остаeтся лидером нападения с шестью голами. Коллектив делает ставку на плотную оборону и контратаки, но в выездных встречах действует менее уверенно. При этом в последних пяти играх команда забила и пропустила по шесть раз, демонстрируя сбалансированный, но не безошибочный футбол.

Факты о командах

«Динамо-Брест»

Побеждает в 3 последних домашних матчах

В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

41 очко после 24 туров

«Витебск»

Победы в 2 последних турах

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 из 6 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Витебск»

«Динамо-Брест» выглядит более собранно и стабильно, особенно на своeм поле. Команда уверенно действует в обороне и редко допускает ошибки в концовках матчей. «Витебск» прибавил в атаке, но в гостях ему тяжело навязывать борьбу командам из верхней части таблицы. Ожидается матч с преимуществом хозяев, которые будут контролировать игру и искать шансы через позиционные атаки. Однако возможен осторожный сценарий с невысокой результативностью – обе команды играют аккуратно, не рискуя в обороне.

