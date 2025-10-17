Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо-Брест» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 17 октября 2025 с коэффициентом 1.6

17 октября 2025 10:06
Динамо-Брест - Витебск
17 окт. 2025, пятница 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку

17 октября на ОСК «Брестский» пройдет матч 25-го тура чемпионата Беларуси, где «Динамо-Брест» примет «Витебск». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но обе показывают организованную игру и умеют набирать очки.

«Динамо-Брест»

Хозяева занимают пятое место с 41 очком и сохраняют шансы на попадание в еврокубковую зону. Команда демонстрирует уверенную домашнюю форму – три победы подряд без пропущенных голов. В прошлом туре брестчане уступили «Минску» (0:1), однако в целом выглядят стабильно. Ключевым игроком остается Егор Корцов, забивший 11 голов за сезон. В пяти последних матчах «Динамо» забило шесть мячей и пропустило только три, что подтверждает надeжность обороны. Команда предпочитает аккуратную позиционную игру и уверенно действует на стандартах.

«Витебск»

Гости располагаются на 11-й строчке с 27 очками и ведут борьбу за место в середине таблицы. Команда провела неплохой отрезок – две победы подряд с одинаковым счeтом 1:0. «Витебск» постепенно улучшает качество игры в атаке, забивая в трeх матчах подряд. Александр Ксенофонтов остаeтся лидером нападения с шестью голами. Коллектив делает ставку на плотную оборону и контратаки, но в выездных встречах действует менее уверенно. При этом в последних пяти играх команда забила и пропустила по шесть раз, демонстрируя сбалансированный, но не безошибочный футбол.

Факты о командах

«Динамо-Брест»

  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • 41 очко после 24 туров

«Витебск»

  • Победы в 2 последних турах
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 из 6 последних выездных матчей

Личные встречи
59% (16)
15% (4)
26% (7)
44
Забитых мячей
27
1.63
В среднем за матч
1
5:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  4:4
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
1 : 3
23.05.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
2 : 0
24.11.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
28.06.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
4 : 4
29.10.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Витебск
0 : 1
03.07.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Витебск
3 : 1
29.08.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
0 : 0
24.04.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
1 : 0
31.07.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Витебск
1 : 0
18.04.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
1 : 0
24.11.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Витебск
0 : 1
06.07.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Витебск
0 : 1
22.09.2018
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
3 : 1
12.05.2018
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
2 : 2
29.09.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
2 : 0
20.05.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
3 : 0
27.11.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Витебск
1 : 0
02.07.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
2 : 0
23.08.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
3 : 2
03.05.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Витебск
3 : 0
28.08.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 1
27.05.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо-Брест
3 : 0
02.04.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
2 : 0
12.09.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Витебск
0 : 1
25.07.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Динамо-Брест
5 : 2
07.05.2010
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 22 тур
Динамо-Брест
3 : 0
04.10.2009
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 9 тур
Витебск
0 : 2
23.05.2009
Динамо-Брест
Показать все

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Витебск»

«Динамо-Брест» выглядит более собранно и стабильно, особенно на своeм поле. Команда уверенно действует в обороне и редко допускает ошибки в концовках матчей. «Витебск» прибавил в атаке, но в гостях ему тяжело навязывать борьбу командам из верхней части таблицы. Ожидается матч с преимуществом хозяев, которые будут контролировать игру и искать шансы через позиционные атаки. Однако возможен осторожный сценарий с невысокой результативностью – обе команды играют аккуратно, не рискуя в обороне.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо-Брест» – коэффициент 1.6
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.60
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Витебск Динамо-Брест
Другие прогнозы
17.10.2025
19:00
1.60
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест - Витебск
Победа «Динамо-Брест»
17.10.2025
21:00
1.48
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Ахли - Аль-Шабаб
Победа «Аль-Ахли»
17.10.2025
21:30
1.88
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион - Боруссия М
Победа «Униона»
17.10.2025
21:45
1.86
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ - Страсбур
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
17.10.2025
22:00
1.85
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо - Эспаньол
Победа «Эспаньола» с форой (0)
18.10.2025
08:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск - Сокол
Победа «СКА-Хабаровска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 