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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Динамо-Брест
Витебск - Динамо-Брест: обзор матча 29 августа 2021
Витебск
29.08.2021, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Динамо-Брест
51'
Е. Краснов
52'
Р. Теверов
58'
Р. Теверов
70'
M. Sanusi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Динамо-Брест
Желтая карточка
А. Скитов
90'
+1
84'
Замена
В. Ясюкевич
️️️️
С. Тихоновский
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Г. Рассадкин
83'
81'
Вторая желтая
Я. Эммануэль Аффи
Замена
З. Червяков
️️️️
А. Ксенофонтов
71'
70'
ГОЛ! 3:1!
M. Sanusi
Пас отдал
С. Беленький
Замена
А. Матвеенко
️️️️
Е. Краснов
63'
61'
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
ГОЛ! 3:0!
Р. Теверов
Пас отдал
Е. Краснов
58'
56'
Замена
M. Sanusi
️️️️
А. Слабашевич
ГОЛ! 2:0!
Р. Теверов
Пас отдал
Е. Краснов
52'
ГОЛ! 1:0!
Е. Краснов
51'
46'
Замена
П. Седько
️️️️
В. Милютин
Желтая карточка
А. Лебедев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
45
Илья Москаленчик
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
0
S. Shapoval
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Витебск
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Динамо-Брест
27
Сергей Усеня
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
3-3-5
4
Скитов
6
Сезар
29
Вандерсон
20
Краснов
0
80
Ксенофонтов
5
Лебедев
9
Теверов
88
Рассадкин
2
Шемрук
77
Гущенко
2-3-5
25
Степанов
93
Милютин
21
Слабашевич
26
Тихоновский
23
Олехнович
45
Москаленчик
9
Шестюк
0
19
Беленький
99
Юдчиц
55
Аффи
88
Рассадкин
7
Лисовский
7
Лисовский
88
Рассадкин
80
Ксенофонтов
14
Червяков
14
Червяков
80
Ксенофонтов
20
Краснов
11
Матвеенко
11
Матвеенко
20
Краснов
93
Милютин
26
Седько
26
Седько
93
Милютин
26
Тихоновский
32
Ясюкевич
32
Ясюкевич
26
Тихоновский
21
Слабашевич
27
27
21
Слабашевич
Остались в запасе
Витебск
Динамо-Брест
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
30
Артем Сороко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
30
Артем Сороко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Остались в запасе
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Витебск - Динамо-Брест
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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