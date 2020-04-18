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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Динамо-Брест
Витебск - Динамо-Брест: обзор матча 18 апреля 2020
Витебск
18.04.2020, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-Брест
86'
Й. Николаеску (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Динамо-Брест
Замена
Ж. Сезар
️️️️
D. Carioca
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Нойок
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Николаеску
86'
85'
Красная карточка
E. Khacheridi
Замена
Й. Николаеску
️️️️
С. Волков
78'
77'
Замена
А. Павловец
️️️️
A. Milevsky
73'
Вторая желтая
Г. Кики
68'
Замена
В. Садовский
️️️️
S. Krivets
60'
Желтая карточка
S. Krivets
27'
Желтая карточка
Г. Кики
23'
Замена
О. Веретило
️️️️
К. Печенин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
0
D. Chalov
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
19
D. Carioca
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Динамо-Брест
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
9
Sergey Krivets
ЦП
55
Александр Нойок
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Витебск
6
Жулио Сезар
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
3-2-2-1-3
4
Скитов
29
Вандерсон
0
91
Назаренко
0
0
5
Волков
11
Гуренко
11
Матвеенко
30
Сороко
19
4-1-2-4
77
Юзепчук
15
Кики
34
2
Печенин
15
Кисляк
9
55
Нойок
21
Шевченко
0
1
Павлюченко
62
Гордейчук
19
6
Сезар
6
Сезар
19
5
Волков
98
Николаеску
98
Николаеску
5
Волков
0
22
Павловец
22
Павловец
0
2
Печенин
20
Веретило
20
Веретило
2
Печенин
9
90
Садовский
90
Садовский
9
Остались в запасе
Витебск
Динамо-Брест
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
1
Сергей Игнатович
ВР
89
Maksim Lotysh
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
89
Maksim Lotysh
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Витебск - Динамо-Брест
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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