Матч 7-го тура Премьер-лиги на «Дин Корт» сводит две команды, находящиеся рядом в турнирной таблице. «Борнмут» идет шестым и демонстрирует стабильность, сохраняя серию без поражений, тогда как «Фулхэм» занимает 11-е место и пытается удержаться в середине таблицы. Оба коллектива активно используют атакующий футбол, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне, что делает предстоящую встречу интересной и непредсказуемой.

«Борнмут»

Хозяева успешно стартовали в сезоне, набрав 11 очков за 6 туров. Команда держит серию из пяти матчей без поражений, что добавляет уверенности перед домашним поединком. В атаке выделяется Энтойн Семеньо, забивший 4 гола в 7 встречах. В последних пяти матчах «Борнмут» оформил 5 мячей и столько же пропустил, демонстрируя баланс в результативности и уязвимость в защите. При этом клуб стабильно забивает в играх против «Фулхэма», что может оказаться важным фактором.

«Фулхэм»

Гости после шести туров располагаются в середине таблицы. Команда Эмила Смита-Роу, оформившего 2 гола в 8 матчах, показывает хороший уровень давления в атаке. В последних пяти встречах «Фулхэм» забил 6 голов, однако пропустил столько же. Слабым местом остается оборона: в среднем соперники поражают их ворота 1,2 раза за игру. С другой стороны, «Фулхэм» стабильно находит шансы в атаке и забивает четыре матча подряд, что делает его опасным соперником для хозяев.

Факты о командах

«Борнмут»

Не проигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги.

В среднем забивает 1 гол за игру.

Пропускает 1 гол в среднем за 90 минут.

Семеньо – лучший бомбардир с 4 мячами.

«Фулхэм»

Забивает в 4 последних матчах подряд.

В среднем 1,2 гола за игру.

Пропускает 1,2 мяча в среднем за матч.

В последних пяти встречах баланс голов 6:6.

Прогноз на матч

Игра обещает быть напряженной и равной, обе команды имеют свои сильные стороны в атаке, но одновременно нестабильны в обороне. «Борнмут» благодаря форме и поддержке трибун может сыграть активнее и первым диктовать темп, однако «Фулхэм» не менее опасен в контратаках. Высока вероятность голов с обеих сторон, а ключевым фактором станет реализация моментов.

Рекомендованные ставки