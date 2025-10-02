Введите ваш ник на сайте
«Борнмут» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 3 октября 2025 с коэффициентом 1.85

02 октября 2025 8:00
Борнмут - Фулхэм
03 окт. 2025, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

Матч 7-го тура Премьер-лиги на «Дин Корт» сводит две команды, находящиеся рядом в турнирной таблице. «Борнмут» идет шестым и демонстрирует стабильность, сохраняя серию без поражений, тогда как «Фулхэм» занимает 11-е место и пытается удержаться в середине таблицы. Оба коллектива активно используют атакующий футбол, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне, что делает предстоящую встречу интересной и непредсказуемой.

«Борнмут»

Хозяева успешно стартовали в сезоне, набрав 11 очков за 6 туров. Команда держит серию из пяти матчей без поражений, что добавляет уверенности перед домашним поединком. В атаке выделяется Энтойн Семеньо, забивший 4 гола в 7 встречах. В последних пяти матчах «Борнмут» оформил 5 мячей и столько же пропустил, демонстрируя баланс в результативности и уязвимость в защите. При этом клуб стабильно забивает в играх против «Фулхэма», что может оказаться важным фактором.

«Фулхэм»

Гости после шести туров располагаются в середине таблицы. Команда Эмила Смита-Роу, оформившего 2 гола в 8 матчах, показывает хороший уровень давления в атаке. В последних пяти встречах «Фулхэм» забил 6 голов, однако пропустил столько же. Слабым местом остается оборона: в среднем соперники поражают их ворота 1,2 раза за игру. С другой стороны, «Фулхэм» стабильно находит шансы в атаке и забивает четыре матча подряд, что делает его опасным соперником для хозяев.

Факты о командах

«Борнмут»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги.
  • В среднем забивает 1 гол за игру.
  • Пропускает 1 гол в среднем за 90 минут.
  • Семеньо – лучший бомбардир с 4 мячами.

«Фулхэм»

  • Забивает в 4 последних матчах подряд.
  • В среднем 1,2 гола за игру.
  • Пропускает 1,2 мяча в среднем за матч.
  • В последних пяти встречах баланс голов 6:6.

Личные встречи
50% (6)
25% (3)
25% (3)
22
Забитых мячей
12
1.83
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Борнмут
1 : 0
14.04.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
2 : 2
29.12.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Фулхэм
3 : 1
10.02.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Борнмут
3 : 0
26.12.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Борнмут
2 : 1
01.04.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Фулхэм
2 : 2
15.10.2022
Борнмут
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Борнмут
0 : 1
23.04.2022
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
1 : 1
03.12.2021
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
0 : 1
20.04.2019
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
0 : 3
27.10.2018
Борнмут
Англия. Чемпион-Лига, 36 тур
Фулхэм
1 : 5
06.03.2015
Борнмут
Англия. Чемпион-Лига, 23 тур
Борнмут
2 : 0
26.12.2014
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч

Игра обещает быть напряженной и равной, обе команды имеют свои сильные стороны в атаке, но одновременно нестабильны в обороне. «Борнмут» благодаря форме и поддержке трибун может сыграть активнее и первым диктовать темп, однако «Фулхэм» не менее опасен в контратаках. Высока вероятность голов с обеих сторон, а ключевым фактором станет реализация моментов.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Фулхэм Борнмут
