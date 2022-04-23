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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Фулхэм
Борнмут - Фулхэм: обзор матча 23 апреля 2022
Борнмут
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
56'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Фулхэм
90'
+3
Желтая карточка
К. Тете
90'
+1
Желтая карточка
М. Родак
88'
Желтая карточка
А. Митрович
82'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Т. Кэрни
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
Ж. Лерма
79'
Желтая карточка
А. Смит
76'
75'
Желтая карточка
Э. Робинсон
72'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Х. Рид
Замена
С. Дембеле
️️️️
Д. Энтони
67'
Желтая карточка
Н. Филлипс
63'
60'
Желтая карточка
Х. Рид
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
46'
Замена
Э. Робинсон
️️️️
Д. Брайан
Замена
Д. Лоу
️️️️
Ф. Биллинг
46'
36'
Желтая карточка
Д. Брайан
Желтая карточка
Л. Кук
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
6
Келли
3
Филлипс
15
Смит
2
Лейрд
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кук
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
4-2-3-1
1
Родак
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
23
Брайан
6
Рид
10
Кэрни
10
Уилсон
14
Карвалью
92
Кебану
9
Митрович
8
Лерма
10
Кантвелл
10
Кантвелл
8
Лерма
19
Энтони
23
Дембеле
23
Дембеле
19
Энтони
8
Биллинг
9
Лоу
9
Лоу
8
Биллинг
23
Брайан
33
Робинсон
33
Робинсон
23
Брайан
6
Рид
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Рид
10
Кэрни
14
Сери
14
Сери
10
Кэрни
Остались в запасе
Борнмут
Фулхэм
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Бен Пирсон
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Борнмут - Фулхэм
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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