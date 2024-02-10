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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Борнмут
Фулхэм - Борнмут: обзор матча 10 февраля 2024
Фулхэм
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
5'
Б. Рид
36'
Р. Муньис
52'
Р. Муньис
50'
М. Сенеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Борнмут
Желтая карточка
Х. Уилсон
90'
+4
85'
Замена
Р. Февр
️️️️
А. Смит
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
А. Перейра
85'
Замена
А. Траоре
️️️️
Виллиан
85'
81'
Желтая карточка
А. Смит
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Муньис
75'
69'
Замена
Э. Унал
️️️️
Л. Синистерра
69'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Тавернье
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
64'
Замена
Х. Рид
️️️️
Т. Кэрни
63'
63'
Замена
А. Семеньо
️️️️
А. Скотт
62'
Желтая карточка
Д. Соланке
ГОЛ! 3:1!
Р. Муньис
Пас отдал
Виллиан
52'
50'
ГОЛ! 2:1!
М. Сенеси
Пас отдал
Д. Соланке
46'
Замена
М. Керкез
️️️️
Л. Келли
ГОЛ! 2:0!
Р. Муньис
Пас отдал
Б. Рид
36'
ГОЛ! 1:0!
Б. Рид
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
8
Алекс Скотт
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Доминик Сади
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
3
Рим
21
Кастань
36
Палинья
10
Кэрни
10
Виллиан
8
Перейра
14
Рид
9
Муньис
4-1-3-2
33
Нето
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
6
Забарный
10
Кук
16
Тавернье
8
Скотт
17
Синистерра
19
Соланке
10
Кристи
8
Перейра
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
8
Перейра
10
Кэрни
6
Рид
6
Рид
10
Кэрни
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
10
Виллиан
24
Траоре
24
Траоре
10
Виллиан
9
Муньис
27
Броя
27
Броя
9
Муньис
6
Келли
6
Керкез
6
Керкез
6
Келли
16
Тавернье
11
Уаттара
11
Уаттара
16
Тавернье
15
Смит
21
Февр
21
Февр
15
Смит
17
Синистерра
19
Унал
19
Унал
17
Синистерра
8
Скотт
42
Семеньо
42
Семеньо
8
Скотт
Остались в запасе
Фулхэм
Борнмут
1
Марек Родак
ВР
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Доминик Сади
ЦП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Доминик Сади
ЦП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Фулхэм - Борнмут
1
2
Всего ударов по воротам
7
25
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
13
Нарушения
11
11
Офсайды
1
3
Количество передач
453
438
Сейвы
4
4
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
0
12
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.41
2.38
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Крэвен Коттедж
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