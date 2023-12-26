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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Фулхэм
Борнмут - Фулхэм: обзор матча 26 декабря 2023
Борнмут
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
44'
Д. Клюйверт
62'
Д. Соланке (П)
90+3'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Фулхэм
ГОЛ! 3:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
Д. Брукс
90'
+3
Замена
Д. Брукс
️️️️
М. Тавернье
88'
83'
Замена
С. Лукич
️️️️
Т. Кэрни
83'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Э. Робинсон
83'
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Перейра
73'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
73'
Замена
Т. Кастань
️️️️
К. Тете
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
73'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
А. Семеньо
72'
63'
Желтая карточка
А. Перейра
62'
Желтая карточка
Б. Лено
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Соланке
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
А. Скотт
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-3-4
33
Нето
15
Смит
6
Забарный
5
Сенеси
19
Клюйверт
10
Кристи
11
Уаттара
8
Скотт
42
Семеньо
19
Соланке
16
Тавернье
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
4
Адарабиойо
33
Робинсон
36
Палинья
10
Кэрни
14
Рид
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
42
Семеньо
17
Синистерра
17
Синистерра
42
Семеньо
16
Тавернье
7
Брукс
7
Брукс
16
Тавернье
33
Робинсон
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
33
Робинсон
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
10
Кэрни
23
Лукич
23
Лукич
10
Кэрни
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
8
Перейра
95
Винисиус
95
Винисиус
8
Перейра
Остались в запасе
Борнмут
Фулхэм
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Борнмут - Фулхэм
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
10
Офсайды
3
0
Количество передач
395
540
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.27
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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