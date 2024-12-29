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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Борнмут
Фулхэм - Борнмут: обзор матча 29 декабря 2024
Фулхэм
29.12.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
40'
Р. Хименес
72'
Х. Уилсон
51'
Эванилсон
89'
Д. Уаттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Борнмут
Замена
Д. Кинг
️️️️
С. Лукич
90'
+2
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
А. Ивоби
90'
+2
89'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уаттара
Пас отдал
А. Семеньо
Желтая карточка
Й. Андерсен
83'
82'
Желтая карточка
Э. Унал
82'
Замена
М. Ааронс
️️️️
Д. Хилл
82'
Замена
B. Winterburn
️️️️
Эванилсон
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Уилсон
78'
73'
Замена
Э. Унал
️️️️
Ф. Биллинг
ГОЛ! 2:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Э. Робинсон
72'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
68'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
68'
63'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Д. Брукс
51'
ГОЛ! 1:1!
Эванилсон
Пас отдал
Д. Хилл
43'
Желтая карточка
Р. Кристи
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Перейра
40'
39'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
(К)
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
10
Льюис Кук
(К)
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
23
Уилл Деннис
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
2
Андерсен
3
Бейсси
21
Кастань
23
Лукич
17
Ивоби
8
Перейра
10
Уилсон
9
Хименес
4-2-2-2
13
Кепа
6
Забарный
4
Хейсен
5
Хилл
6
Керкез
10
Кук
8
Биллинг
7
Брукс
10
Кристи
42
Семеньо
9
Эванилсон
23
Лукич
24
Кинг
24
Кинг
23
Лукич
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
17
Ивоби
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
17
Ивоби
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
5
Хилл
3
Ааронс
3
Ааронс
5
Хилл
9
Эванилсон
16
16
9
Эванилсон
7
Брукс
11
Уаттара
11
Уаттара
7
Брукс
8
Биллинг
19
Унал
19
Унал
8
Биллинг
Остались в запасе
Фулхэм
Борнмут
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
23
Уилл Деннис
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Уилл Деннис
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Фулхэм - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
16
Количество передач
479
437
Сейвы
6
4
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.86
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Крэвен Коттедж
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