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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Фулхэм
Борнмут - Фулхэм: обзор матча 01 апреля 2023
Борнмут
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
50'
М. Тавернье
79'
Д. Соланке
16'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Фулхэм
90'
+2
Желтая карточка
Э. Робинсон
Замена
А. Семеньо
️️️️
Д. Соланке
90'
88'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Ж. Палинья
82'
Замена
С. Лукич
️️️️
А. Перейра
82'
Замена
С. Соареш
️️️️
К. Тете
81'
Желтая карточка
Т. Кэрни
ГОЛ! 2:1!
Д. Соланке
79'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Д. Ротуэлл
72'
69'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Б. Рид
69'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
67'
Желтая карточка
К. Тете
Желтая карточка
Ж. Лерма
60'
59'
Желтая карточка
А. Перейра
ГОЛ! 1:1!
М. Тавернье
50'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Уаттара
46'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Д. Энтони
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Перейра
Пас отдал
Х. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
4-3-1-2
33
Нето
15
Смит
5
Сенеси
6
Келли
5
Стивенс
8
Биллинг
7
Ротуэлл
8
Лерма
11
Уаттара
19
Энтони
19
Соланке
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
6
Диоп
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
14
Рид
8
Перейра
10
Соломон
95
Винисиус
7
Ротуэлл
25
Траоре
25
Траоре
7
Ротуэлл
11
Уаттара
10
Кристи
10
Кристи
11
Уаттара
19
Энтони
16
Тавернье
16
Тавернье
19
Энтони
19
Соланке
42
Семеньо
42
Семеньо
19
Соланке
2
Тете
21
Соареш
21
Соареш
2
Тете
8
Перейра
23
Лукич
23
Лукич
8
Перейра
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
14
Рид
7
Джеймс
7
Джеймс
14
Рид
36
Палинья
10
Уилсон
10
Уилсон
36
Палинья
Остались в запасе
Борнмут
Фулхэм
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Борнмут - Фулхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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