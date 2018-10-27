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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Борнмут
Фулхэм - Борнмут: обзор матча 27 октября 2018
Фулхэм
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Борнмут
14'
К. Уилсон (П)
72'
Д. Брукс
85'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Борнмут
Желтая карточка
А. Митрович
88'
85'
ГОЛ! 0:3!
К. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
74'
Желтая карточка
С. Кук
Вторая желтая
К. МакДональд
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Брукс
Пас отдал
Р. Фрейзер
Желтая карточка
К. МакДональд
51'
Желтая карточка
А. Камара
17'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-2-3-2
15
Серхио Рико
3
Одои
3
Рим
23
Ле Марша
30
Сессеньон
27
Фосу-Менса
20
Шюррле
14
Сери
29
МакДональд
9
Митрович
33
Камара
3-2-2-2-1
31
Бегович
15
Аке
15
Смит
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
10
Кук
8
Лерма
7
Брукс
10
Фрейзер
9
Уилсон
Остались в запасе
Фулхэм
Борнмут
99
Франк Ангисса
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Фулхэм - Борнмут
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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