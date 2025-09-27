28 сентября в 7-м туре чемпионата Турции «Ризеспор» примет «Касымпашу». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока не могут похвастаться стабильностью. Этот матч может стать важным шагом для выхода из турнирного застоя.

«Ризеспор»

Коллектив из Ризе стартовал в Суперлиге неровно: всего 5 очков за 5 туров и 13-е место в таблице. Команда постепенно набирает форму, и показатель последних матчей говорит об улучшении игры – ничья с «Коджаелиспором» (1:1) и победа над «Генчлербирлиги» (1:0) позволили стабилизировать ситуацию. Слабым звеном остаeтся оборона: в 5 встречах пропущено 7 мячей. Однако есть и положительные моменты: «Ризеспор» забивает в трeх играх подряд, а лучший бомбардир Ибрахим Олавойин демонстрирует стабильность на старте сезона.

«Касымпаша»

Стамбульская команда также начала сезон с проблемами, но выглядит немного увереннее соперника. «Касымпаша» не проигрывает в трeх последних турах, набрав в них 5 очков. Важный момент – способность брать результат в матчах против фаворитов: ничья с «Фенербахче» (1:1) и победа над «Карагюмрюком» (1:0). Однако результативность пока низкая: всего 4 забитых мяча за 5 последних встреч. При этом оборона держится относительно надeжно, пропуская в среднем один мяч за игру.

Факты о командах

«Ризеспор»

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 0.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Всего 5 очков в Суперлиге после 5 туров

«Касымпаша»

Не проигрывает в 3 матчах подряд

В среднем: 0.80 забитого и 1.00 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 9 из 11 последних встреч против «Ризеспора»

Имеет те же 5 очков, но после 6 туров

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Касымпаша»

Обе команды играют осторожно и редко забивают более одного-двух мячей. «Ризеспор» использует домашний фактор и чаще старается играть на победу при своих болельщиках, но при этом команда уязвима в обороне. «Касымпаша» выглядит более организованной в защите и, скорее всего, будет выстраивать игру от плотного блока с быстрыми выпадами вперeд.

Учитывая низкую результативность команд, матч вряд ли получится верховым. Однако «Касымпаша», находящаяся в чуть более стабильной форме, имеет хорошие шансы не проиграть в этой встрече.

Рекомендованные ставки