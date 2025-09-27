Введите ваш ник на сайте
«Ризеспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.07

27 сентября 2025 10:14
Ризеспор - Касымпаша
28 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

28 сентября в 7-м туре чемпионата Турции «Ризеспор» примет «Касымпашу». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока не могут похвастаться стабильностью. Этот матч может стать важным шагом для выхода из турнирного застоя.

«Ризеспор»

Коллектив из Ризе стартовал в Суперлиге неровно: всего 5 очков за 5 туров и 13-е место в таблице. Команда постепенно набирает форму, и показатель последних матчей говорит об улучшении игры – ничья с «Коджаелиспором» (1:1) и победа над «Генчлербирлиги» (1:0) позволили стабилизировать ситуацию. Слабым звеном остаeтся оборона: в 5 встречах пропущено 7 мячей. Однако есть и положительные моменты: «Ризеспор» забивает в трeх играх подряд, а лучший бомбардир Ибрахим Олавойин демонстрирует стабильность на старте сезона.

«Касымпаша»

Стамбульская команда также начала сезон с проблемами, но выглядит немного увереннее соперника. «Касымпаша» не проигрывает в трeх последних турах, набрав в них 5 очков. Важный момент – способность брать результат в матчах против фаворитов: ничья с «Фенербахче» (1:1) и победа над «Карагюмрюком» (1:0). Однако результативность пока низкая: всего 4 забитых мяча за 5 последних встреч. При этом оборона держится относительно надeжно, пропуская в среднем один мяч за игру.

Факты о командах

«Ризеспор»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • Всего 5 очков в Суперлиге после 5 туров

«Касымпаша»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забитого и 1.00 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 9 из 11 последних встреч против «Ризеспора»
  • Имеет те же 5 очков, но после 6 туров

Личные встречи
15% (3)
30% (6)
55% (11)
19
Забитых мячей
34
0.95
В среднем за матч
1.7
2:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 23 тур
Касымпаша
3 : 2
09.02.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Ризеспор
0 : 0
18.05.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
2 : 2
25.12.2023
Ризеспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Касымпаша
3 : 1
12.03.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Ризеспор
2 : 1
23.10.2021
Касымпаша
Турция. Суперлига, 23 тур
Ризеспор
1 : 1
02.02.2021
Касымпаша
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
2 : 0
20.09.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
2 : 0
13.07.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Ризеспор
0 : 3
14.12.2019
Касымпаша
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 1
21.01.2019
Ризеспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
2 : 3
11.08.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 31 тур
Касымпаша
4 : 2
12.05.2017
Ризеспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
0 : 1
10.12.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 23 тур
Ризеспор
2 : 0
27.02.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
1 : 1
28.09.2015
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Ризеспор
1 : 3
25.04.2015
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Касымпаша
3 : 1
29.11.2014
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Касымпаша
1 : 1
11.05.2014
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Ризеспор
0 : 0
20.12.2013
Касымпаша
Показать все

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Касымпаша»

Обе команды играют осторожно и редко забивают более одного-двух мячей. «Ризеспор» использует домашний фактор и чаще старается играть на победу при своих болельщиках, но при этом команда уязвима в обороне. «Касымпаша» выглядит более организованной в защите и, скорее всего, будет выстраивать игру от плотного блока с быстрыми выпадами вперeд.

Учитывая низкую результативность команд, матч вряд ли получится верховым. Однако «Касымпаша», находящаяся в чуть более стабильной форме, имеет хорошие шансы не проиграть в этой встрече.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.07
  • Двойной шанс «Касымпаша» (Х2) – коэффициент 1.70

2.07
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Касымпаша Ризеспор
