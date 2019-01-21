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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Ризеспор
Касымпаша - Ризеспор: обзор матча 21 января 2019
Касымпаша
21.01.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Ризеспор
23'
А. Умар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Ризеспор
88'
Желтая карточка
М. Услу
84'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
65'
Желтая карточка
В. Мурики
61'
Желтая карточка
О. Оваджикли
Желтая карточка
В. Сары
45'
+2
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Умар
Пас отдал
В. Мурики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Ризеспор
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
2-3-1-1
89
Сары
13
Бен Юссеф
8
Павелка
15
Сербест
90
Попов
7
Трезеге
55
Койта
2-2-2
23
Аккан
54
Услу
77
Оваджикли
5
Дурак
10
Болдрин
30
Умар
19
Мурики
Остались в запасе
Касымпаша
Ризеспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Остались в запасе
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Касымпаша - Ризеспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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