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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Касымпаша
Ризеспор - Касымпаша: обзор матча 02 февраля 2021
Ризеспор
02.02.2021, вторник, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Касымпаша
85'
Д. Эрдоган
90+1'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Касымпаша
90'
+8
Замена
A. Koç
️️️️
Х. Хайрадинович
90'
+4
Замена
D. Tošić
️️️️
А. Ходжич
Желтая карточка
Э. Дилавер
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Телин
Замена
М. Тальби
️️️️
А. Содерлунд
89'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эрдоган
85'
80'
Желтая карточка
К. Бистрович
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
G. Donsah
80'
Замена
А. Дурак
️️️️
Б. Самудио
77'
76'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
61'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Ж. Коомсон
Замена
К. Михаляк
️️️️
F.
46'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
0
Emir Dede
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
0
Duško Tošić
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
2-4-4
23
Аккан
55
5
Мерья
66
Дилавер
88
Джокович
10
Болдрин
6
Булут
30
11
81
Самудио
16
Содерлунд
4-3-1-2
1
Ташкыран
25
Бречка
94
Хадергьонай
4
Хаддади
32
Люккассен
8
Бистрович
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Коомсон
15
Ходжич
92
Телин
16
Содерлунд
3
Тальби
3
Тальби
16
Содерлунд
30
21
Эрдоган
21
Эрдоган
30
81
Самудио
5
Дурак
5
Дурак
81
Самудио
11
77
Михаляк
77
Михаляк
11
15
Ходжич
0
0
15
Ходжич
7
Коомсон
10
Эрдоган
10
Эрдоган
7
Коомсон
10
Хайрадинович
71
71
10
Хайрадинович
Остались в запасе
Ризеспор
Касымпаша
54
Митхат Пала
ЦП
0
Emir Dede
ЦФ
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
Главный тренер
Хикмет Караман
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
0
Emir Dede
ЦФ
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Ризеспор - Касымпаша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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