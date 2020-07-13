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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Ризеспор
Касымпаша - Ризеспор: обзор матча 13 июля 2020
Касымпаша
13.07.2020, понедельник, 18:30
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Ризеспор
53'
Х. Хайрадинович
78'
A. Koç
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Ризеспор
Пенальти не реализован!
М. Тиам
90'
88'
Замена
A. Akkaynak
️️️️
Ф. Болдрин
Замена
I. Depe
️️️️
Х. Хайрадинович
84'
Замена
R. Quaresma
️️️️
А. Кара
84'
ГОЛ! 2:0!
A. Koç
Пас отдал
Т. Сербест
78'
Замена
A. Koç
️️️️
Ю. Эрдоган
78'
77'
Замена
Б. Самудио
️️️️
I. DiomandÃ©
Замена
Т. Сербест
️️️️
Ж. Гоу
68'
66'
Замена
А. Дурак
️️️️
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
ГОЛ! 1:0!
Х. Хайрадинович
53'
Желтая карточка
А. Кара
48'
46'
Замена
Т. Торун
️️️️
Д. Гармаш
46'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
B. Albayrak
10'
Желтая карточка
B. Albayrak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Burak Albayrak
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
4-5-1
1
94
Хадергьонай
25
Бречка
5
Мерья
4
Хаддади
35
Кара
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
9
Тиам
25
Тирпа
22
Гоу
3-2-3-1-1
13
53
35
28
3
Тальби
14
Фернандеш
82
6
10
Болдрин
19
Гармаш
7
Шкода
10
Хайрадинович
26
26
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
71
71
10
Эрдоган
35
Кара
17
17
35
Кара
22
Гоу
15
Сербест
15
Сербест
22
Гоу
10
Болдрин
8
8
10
Болдрин
28
17
Мельняк
17
Мельняк
28
19
Гармаш
8
Торун
8
Торун
19
Гармаш
6
5
Дурак
5
Дурак
6
82
81
Самудио
81
Самудио
82
Остались в запасе
Касымпаша
Ризеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
23
Гекхан Аккан
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
31
Yan Sasse
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
31
Yan Sasse
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Касымпаша - Ризеспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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