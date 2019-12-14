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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Касымпаша
Ризеспор - Касымпаша: обзор матча 14 декабря 2019
Ризеспор
14.12.2019, суббота, 15:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Касымпаша
17'
Б. Койта
27'
Б. Койта
90+1'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Касымпаша
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Кара
Пас отдал
С. Попов
Желтая карточка
О. Оваджикли
88'
Вторая желтая
И. Диоманд
79'
Желтая карточка
И. Диоманд
62'
Желтая карточка
А. Ветрих
62'
44'
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
33'
Желтая карточка
А. Кара
27'
ГОЛ! 0:2!
Б. Койта
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Койта
10'
Желтая карточка
Р. Куарежма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
4
Амедей Ветрих
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
44
Марко Щепович
ЦФ
Касымпаша
9
Маме Тиам
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
4-1
23
Аккан
4
Ветрих
4
Диоманд
10
Болдрин
5
Дурак
30
Умар
1-2-3
99
Озтюрк
13
Бен Юссеф
35
Кара
90
Попов
7
Куарежма
55
Койта
9
Пектемек
Остались в запасе
Ризеспор
Касымпаша
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
9
Маме Тиам
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
44
Марко Щепович
ЦФ
Остались в запасе
9
Маме Тиам
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Ризеспор - Касымпаша
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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