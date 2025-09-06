Введите ваш ник на сайте
«КАМАЗ» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.88

06 сентября 2025 8:58
КАМАЗ - Торпедо
07 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «КАМАЗа» с форой (-1)
Сделать ставку

7 сентября на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч 9-го тура Первой лиги, где местная команда примет «Торпедо». Хозяева находятся в зоне лидеров, а гости – в зоне вылета, но при этом сохраняют боевой настрой. Противостояние обещает быть интересным: оборона «Торпедо» встретится с одной из лучших атак турнира.

«КАМАЗ»

Команда проводит впечатляющий отрезок – 4 матча без поражений, 10 голов за 5 последних туров и стабильная реализация. Главная ударная сила – Руслан Апеков, забивший 6 мячей в 8 турах. «КАМАЗ» показывает высокую интенсивность, грамотно использует фланги и быстро переходит в атаку. Победы над «Нефтехимиком» (3:1) и «Уфой» (3:1) подчеркнули, насколько уверенно команда чувствует себя в домашних играх и на фоне клубов из нижней части таблицы. С обороной тоже порядок – в пяти турах пропущено всего 5 мячей.

«Торпедо»

Московский клуб переживает кризис: всего 5 очков после 8 туров и 16-е место. Команда не может выиграть три матча подряд, а поражения от «Ротора» и «Родины» с общим счeтом 0:6 лишь подчeркивают нестабильность. При этом «Торпедо» всe же способно навязать борьбу – три последних матча завершились с «нулевыми» воротами (один раз в свою пользу, дважды – в проигрыше), а забитый мяч в матче с «Уралом» прервал длинную засуху. Тем не менее, атака команды выглядит слабейшей в лиге – всего 1 гол за 5 туров, в то время как защита регулярно ошибается.

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • Не проигрывает 4 тура подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей)
  • Обязательно забивает в 10 последних играх
  • 3-е место после 8 туров

«Торпедо»

  • Проиграл 3 выездных матча подряд
  • В среднем: 0.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • 16-е место в таблице
  • Забивает в 3 матчах подряд, но лишь по 1 голу

Личные встречи
27% (6)
32% (7)
41% (9)
26
Забитых мячей
29
1.18
В среднем за матч
1.32
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
КАМАЗ
1 : 1
07.09.2025
Торпедо
Россия. Первая лига, 34 тур
Торпедо
1 : 1
24.05.2025
КАМАЗ
Россия. Кубок, 4 раунд
КАМАЗ
1 : 2
25.09.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 5 тур
КАМАЗ
1 : 1
12.08.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 25 тур
Торпедо
1 : 0
30.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 11 тур
КАМАЗ
1 : 0
22.09.2023
Торпедо
Россия. ФНЛ, 34 тур
КАМАЗ
0 : 0
23.04.2022
Торпедо
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
1 : 1
09.10.2021
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 35 тур
Торпедо
2 : 0
24.10.2011
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 15 тур
КАМАЗ
3 : 2
14.06.2011
Торпедо
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Торпедо
1 : 1
28.09.2008
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 16 тур
КАМАЗ
3 : 0
07.06.2008
Торпедо
Чемпионат России, 22 тур
КАМАЗ
1 : 3
09.08.1997
Торпедо
Чемпионат России, 5 тур
Торпедо
2 : 0
12.04.1997
КАМАЗ
Чемпионат России, 33 тур
КАМАЗ
2 : 1
25.10.1996
Торпедо
Чемпионат России, 16 тур
Торпедо
2 : 1
10.07.1996
КАМАЗ
Чемпионат России, 29 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.10.1995
Торпедо
Чемпионат России, 3 тур
Торпедо
2 : 1
15.04.1995
КАМАЗ
Чемпионат России, 29 тур
КАМАЗ
1 : 1
30.10.1994
Торпедо
Чемпионат России, 2 тур
Торпедо
3 : 0
19.03.1994
КАМАЗ
Чемпионат России, 24 тур
КАМАЗ
4 : 1
11.08.1993
Торпедо
Чемпионат России, 7 тур
Торпедо
1 : 0
18.04.1993
КАМАЗ
Показать все

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Торпедо»

Форма и результаты говорят в пользу хозяев. «КАМАЗ» забивает стабильно и уверенно играет дома. «Торпедо» испытывает серьeзные проблемы в организации атак и почти не создаeт моментов. Ожидается игра под диктовку хозяев, где «КАМАЗ» будет доминировать, но, учитывая плотную оборону гостей, вряд ли стоит ждать разгрома. Более логичным выглядит прогноз на победу «КАМАЗа» в осторожном стиле с преимуществом в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «КАМАЗа» с форой (-1) – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «КАМАЗа» больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.88
Победа «КАМАЗа» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Торпедо КАМАЗ
