7 сентября на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч 9-го тура Первой лиги, где местная команда примет «Торпедо». Хозяева находятся в зоне лидеров, а гости – в зоне вылета, но при этом сохраняют боевой настрой. Противостояние обещает быть интересным: оборона «Торпедо» встретится с одной из лучших атак турнира.

«КАМАЗ»

Команда проводит впечатляющий отрезок – 4 матча без поражений, 10 голов за 5 последних туров и стабильная реализация. Главная ударная сила – Руслан Апеков, забивший 6 мячей в 8 турах. «КАМАЗ» показывает высокую интенсивность, грамотно использует фланги и быстро переходит в атаку. Победы над «Нефтехимиком» (3:1) и «Уфой» (3:1) подчеркнули, насколько уверенно команда чувствует себя в домашних играх и на фоне клубов из нижней части таблицы. С обороной тоже порядок – в пяти турах пропущено всего 5 мячей.

«Торпедо»

Московский клуб переживает кризис: всего 5 очков после 8 туров и 16-е место. Команда не может выиграть три матча подряд, а поражения от «Ротора» и «Родины» с общим счeтом 0:6 лишь подчeркивают нестабильность. При этом «Торпедо» всe же способно навязать борьбу – три последних матча завершились с «нулевыми» воротами (один раз в свою пользу, дважды – в проигрыше), а забитый мяч в матче с «Уралом» прервал длинную засуху. Тем не менее, атака команды выглядит слабейшей в лиге – всего 1 гол за 5 туров, в то время как защита регулярно ошибается.

Факты о командах

«КАМАЗ»

Не проигрывает 4 тура подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей)

Обязательно забивает в 10 последних играх

3-е место после 8 туров

«Торпедо»

Проиграл 3 выездных матча подряд

В среднем: 0.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

16-е место в таблице

Забивает в 3 матчах подряд, но лишь по 1 голу

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Торпедо»

Форма и результаты говорят в пользу хозяев. «КАМАЗ» забивает стабильно и уверенно играет дома. «Торпедо» испытывает серьeзные проблемы в организации атак и почти не создаeт моментов. Ожидается игра под диктовку хозяев, где «КАМАЗ» будет доминировать, но, учитывая плотную оборону гостей, вряд ли стоит ждать разгрома. Более логичным выглядит прогноз на победу «КАМАЗа» в осторожном стиле с преимуществом в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки: