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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Торпедо
КАМАЗ - Торпедо: обзор матча 23 апреля 2022
КАМАЗ
23.04.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Торпедо
Желтая карточка
А. Мамин
90'
+1
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Е. Воронин
90'
85'
Замена
П. Седько
️️️️
И. Лебеденко
85'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Р. Нетфуллин
Замена
Д. Лопатин
️️️️
О. Калугин
79'
78'
Желтая карточка
Д. Лаптев
67'
Замена
Т. Абдрашитов
️️️️
А. Орехов
63'
Замена
В. Адаев
️️️️
И. Енин
Желтая карточка
Н. Замалиев
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
КАМАЗ
13
Валерий Ионин
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
74
Михаил Казимир
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
4-4-1-1
71
Мамин
96
Смирнов
91
Куликов
17
Пальцев
2
Морозов
42
Кириллов
13
Замалиев
7
Аюкин
27
Калугин
37
Воронин
10
Янушковский
4-2-2-2
56
Довбня
28
Прошкин
5
Шумских
22
Кожемякин
44
Самсонов
20
Померко
35
Енин
27
Орехов
52
Нетфуллин
10
Лебеденко
10
Лаптев
37
Воронин
11
Игнатенко
11
Игнатенко
37
Воронин
27
Калугин
17
Лопатин
17
Лопатин
27
Калугин
10
Лебеденко
26
Седько
26
Седько
10
Лебеденко
52
Нетфуллин
20
Полубояринов
20
Полубояринов
52
Нетфуллин
35
Енин
9
Адаев
9
Адаев
35
Енин
27
Орехов
41
Абдрашитов
41
Абдрашитов
27
Орехов
Остались в запасе
КАМАЗ
Торпедо
13
Валерий Ионин
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
74
Михаил Казимир
АП
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
46
Антон Порутчиков
ВР
7
Александр Рязанцев
ЦП
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
13
Валерий Ионин
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
74
Михаил Казимир
АП
27
Диего Акоста
ЦФ
Остались в запасе
46
Антон Порутчиков
ВР
7
Александр Рязанцев
ЦП
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча КАМАЗ - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
КАМАЗ
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