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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Торпедо
КАМАЗ - Торпедо: обзор матча 12 августа 2024
КАМАЗ
12.08.2024, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
54'
А. Абрамов
90+5'
В. Галкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Торпедо
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
В. Галкин
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Р. Акбашев
90'
82'
Замена
В. Галкин
️️️️
И. Манелов
81'
Замена
М. Максимов
️️️️
М. Чурич
79'
Желтая карточка
А. Корян
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Д. Караев
71'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
А. Абрамов
70'
63'
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Апонца
62'
Замена
А. Корян
️️️️
Д. Шамкин
ГОЛ! 1:0!
А. Абрамов
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
33
Борис Фартуна
АП
53
Александр Дерюгин
АП
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
4
Кусяпов
22
Гюрджан
3
Маругин
13
Почивалин
21
Горелов
6
Козлов
4
Абрамов
99
Акбашев
11
Абдуллаев
10
Караев
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
8
Шамкин
2
Манелов
29
Апонца
4
Абрамов
11
Стародуб
11
Стародуб
4
Абрамов
99
Акбашев
42
Кириллов
42
Кириллов
99
Акбашев
10
Караев
10
Защепкин
10
Защепкин
10
Караев
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
29
Апонца
17
Горбунов
17
Горбунов
29
Апонца
8
Шамкин
77
Корян
77
Корян
8
Шамкин
97
Чурич
21
Максимов
21
Максимов
97
Чурич
Остались в запасе
КАМАЗ
Торпедо
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча КАМАЗ - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Герман Коваленко
(Казань)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Владислав Харитонов (Казань)
Делегат:
Николай Левин (Саранск)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
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