Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
КАМАЗ - Торпедо
КАМАЗ - Торпедо: обзор матча 25 сентября 2024
КАМАЗ
25.09.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 2
Завершен
Торпедо
59'
С. Абдуллаев
35'
Ю. Коледин
51'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Торпедо
90'
+7
Замена
А. Костин
️️️️
Ю. Коледин
87'
Желтая карточка
В. Галкин
Желтая карточка
А. Гюрджан
87'
Желтая карточка
Р. Аюкин
87'
80'
Желтая карточка
И. Горбунов
Желтая карточка
П. Горелов
71'
70'
Замена
В. Галкин
️️️️
В. Шитов
70'
Замена
М. Аруна Камара
️️️️
Р. Червяков
61'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Соколов
61'
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Максимов
ГОЛ! 1:2!
С. Абдуллаев
59'
Замена
М. Лаук
️️️️
Ю. Кириллов
56'
Замена
И. Козлов
️️️️
А. Дерюгин
56'
Замена
П. Горелов
️️️️
Р. Защепкин
56'
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Суханов
56'
51'
ГОЛ! 0:2!
В. Шитов
35'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Коледин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
67
Адриан Платон
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
33
Мамаду Аруна Камара
АП
90
Владислав Галкин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
3-3-3-1
76
Купцов
22
Гюрджан
18
Мельников
76
Суханов
7
Аюкин
2
Хубаев
42
Кириллов
11
Апеков
53
Дерюгин
10
Защепкин
11
Абдуллаев
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
3
Коледин
63
Кузьмичев
3
Иваньков
77
Насыров
26
Байтуков
27
Орехов
17
Шитов
18
Соколов
70
Червяков
21
Максимов
76
Суханов
4
Абрамов
4
Абрамов
76
Суханов
10
Защепкин
21
Горелов
21
Горелов
10
Защепкин
53
Дерюгин
6
Козлов
6
Козлов
53
Дерюгин
42
Кириллов
10
Лаук
10
Лаук
42
Кириллов
18
Соколов
77
Корян
77
Корян
18
Соколов
21
Максимов
17
Горбунов
17
Горбунов
21
Максимов
70
Червяков
33
Камара
33
Камара
70
Червяков
17
Шитов
90
Галкин
90
Галкин
17
Шитов
3
Коледин
99
Костин
99
Костин
3
Коледин
Остались в запасе
КАМАЗ
Торпедо
67
Никита Платон
ЦП
67
Адриан Платон
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
95
Михаил Волков
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
67
Никита Платон
ЦП
67
Адриан Платон
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча КАМАЗ - Торпедо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Торпедо
«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
13:50
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
Вчера, 12:35
2
Аршавин раскритиковал «Торпедо»: «Неужели не могут себе позволить?»
Вчера, 09:17
2
Первая лига России: шансы «Ротора» и «КАМАЗа» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:09
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
27 ноября
4
«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
13:50
Первая лига России: шансы «Ротора» и «КАМАЗа» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:09
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
Вчера, 12:35
2
Аршавин раскритиковал «Торпедо»: «Неужели не могут себе позволить?»
Вчера, 09:17
2
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
27 ноября
4
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
27 ноября
10
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+