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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Торпедо
КАМАЗ - Торпедо: обзор матча 22 сентября 2023
КАМАЗ
22.09.2023, пятница, 19:30
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
77'
Г. Борисенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Торпедо
85'
Желтая карточка
Д. Шамкин
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Абрамов
80'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Ю. Кириллов
80'
ГОЛ! 1:0!
Г. Борисенко
77'
66'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
В. Громыко
66'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
И. Бадртдинов
62'
61'
Желтая карточка
И. Лебеденко
44'
Желтая карточка
Н. Калугин
Желтая карточка
Ю. Кириллов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
97
Марио Чурич
ОП
55
Валерий Громыко
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
10
Роман Защепкин
АП
70
Руслан Мамишов
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Анисимов
20
Полюткин
17
Пальцев
4
Абрамов
21
Горелов
42
Кириллов
97
Таликин
7
Аюкин
33
Фартуна
19
Бадртдинов
11
Укомский
4-2-2-2
23
Бабурин
77
Юзепчук
4
Бородин
44
Журавлев
44
Калугин
35
Енин
97
Чурич
2
Манелов
55
Громыко
10
Лебеденко
10
Рейна
4
Абрамов
13
Почивалин
13
Почивалин
4
Абрамов
42
Кириллов
10
Защепкин
10
Защепкин
42
Кириллов
55
Громыко
8
Шамкин
8
Шамкин
55
Громыко
10
Лебеденко
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Лебеденко
Остались в запасе
КАМАЗ
Торпедо
1
Алексей Смирнов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
17
Игорь Горбунов
ЛВ
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Пеп Клотет
Статистика матча КАМАЗ - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
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