Матч между «Бразилией» и «Чили» на легендарной «Маракане» пройдет в рамках 17 тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира. Сборная Бразилии сохраняет высокие шансы на прямой выход, а Чили борется скорее за престиж, чем за результат: турнирная ситуация почти безнадeжна.

«Бразилия»

После 16 туров «Бразилия» занимает 3-е место с 25 очками. Команда вернулась на победный путь после непростой ничьей с Эквадором и болезненного поражения от Аргентины. В последнем туре была добыта минимальная победа над Парагваем со счeтом 1:0. Несмотря на проблемы в атаке, подопечные хорошо контролируют мяч и опасны у ворот. За последние пять игр они забили 5 голов, но и пропустили 6, что говорит о сбоях в обороне. Лучший бомбардир Рафинья забил 6 голов за 20 матчей, и, несмотря на не самую высокую результативность, он остаeтся ключевым игроком атакующей линии.

«Чили» находится на 10-й строчке и имеет всего 10 очков после 16 туров. Команда переживает явный кризис: 4 матча без побед и поражение от Боливии (0:2) стали очередным ударом по моральному состоянию. Тем не менее, в этих четырeх играх команда каждый раз забивала, а в целом за 5 последних встреч на еe счету 6 голов и 5 пропущенных. Лукас Сепеда остаeтся главным бомбардиром с 3 мячами за 7 игр. В гостях чилийцы не выигрывают уже 8 матчей подряд в квалификации, что говорит о трудностях при игре вне дома.

Факты о командах

Бразилия

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Не проигрывает в 7 из 9 последних игр

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Побеждает «Чили» в 5 последних официальных встречах

Чили

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 5 из 7 последних игр

В среднем забивает 1.20 и пропускает 1.00 гола за игру за 5 последних матчей

Не выигрывает в 8 гостевых матчах подряд в квалификации

Прогноз на матч

«Бразилия» имеет заметное преимущество в классе, мотивации и домашних условиях. Несмотря на неидеальную форму, команда показывает стабильные результаты на «Маракане» и редко допускает осечки в важных матчах. «Чили», напротив, играет слабо в гостях, нестабильно в обороне и теряет очки даже против середняков. Учитывая, что чилийцы всe же способны забить, стоит ожидать результативной игры, но с контролем инициативы со стороны хозяев.

