Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бразилия» – «Чили»: прогноз и ставки на матч 5 сентября с коэффициентом 1.72

03 сентября 2025 9:58
Бразилия - Чили
05 сент. 2025, пятница 03:30 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Бразилии» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

Матч между «Бразилией» и «Чили» на легендарной «Маракане» пройдет в рамках 17 тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира. Сборная Бразилии сохраняет высокие шансы на прямой выход, а Чили борется скорее за престиж, чем за результат: турнирная ситуация почти безнадeжна.

«Бразилия»

После 16 туров «Бразилия» занимает 3-е место с 25 очками. Команда вернулась на победный путь после непростой ничьей с Эквадором и болезненного поражения от Аргентины. В последнем туре была добыта минимальная победа над Парагваем со счeтом 1:0. Несмотря на проблемы в атаке, подопечные хорошо контролируют мяч и опасны у ворот. За последние пять игр они забили 5 голов, но и пропустили 6, что говорит о сбоях в обороне. Лучший бомбардир Рафинья забил 6 голов за 20 матчей, и, несмотря на не самую высокую результативность, он остаeтся ключевым игроком атакующей линии.

«Чили»

«Чили» находится на 10-й строчке и имеет всего 10 очков после 16 туров. Команда переживает явный кризис: 4 матча без побед и поражение от Боливии (0:2) стали очередным ударом по моральному состоянию. Тем не менее, в этих четырeх играх команда каждый раз забивала, а в целом за 5 последних встреч на еe счету 6 голов и 5 пропущенных. Лукас Сепеда остаeтся главным бомбардиром с 3 мячами за 7 игр. В гостях чилийцы не выигрывают уже 8 матчей подряд в квалификации, что говорит о трудностях при игре вне дома.

Факты о командах

Бразилия

  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних игр
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Побеждает «Чили» в 5 последних официальных встречах

Чили

  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр
  • В среднем забивает 1.20 и пропускает 1.00 гола за игру за 5 последних матчей
  • Не выигрывает в 8 гостевых матчах подряд в квалификации

Личные встречи
75% (9)
17% (2)
8% (1)
23
Забитых мячей
7
1.92
В среднем за матч
0.58
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
Бразилия
3 : 0
05.09.2025
Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
Чили
1 : 2
11.10.2024
Бразилия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
Бразилия
4 : 0
25.03.2022
Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
Чили
0 : 1
03.09.2021
Бразилия
Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия
1 : 0
03.07.2021
Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Бразилия
3 : 0
11.10.2017
Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур
Чили
2 : 0
09.10.2015
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные,
Бразилия
1 : 0
29.03.2015
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 1
28.06.2014
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Бразилия
2 : 1
20.11.2013
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Бразилия
2 : 2
25.04.2013
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
3 : 0
28.06.2010
Чили
Показать все

Прогноз на матч

«Бразилия» имеет заметное преимущество в классе, мотивации и домашних условиях. Несмотря на неидеальную форму, команда показывает стабильные результаты на «Маракане» и редко допускает осечки в важных матчах. «Чили», напротив, играет слабо в гостях, нестабильно в обороне и теряет очки даже против середняков. Учитывая, что чилийцы всe же способны забить, стоит ожидать результативной игры, но с контролем инициативы со стороны хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бразилии» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Чили» меньше 1 – коэффициент 1.58

1.72
Победа «Бразилии» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Чили Бразилия
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 