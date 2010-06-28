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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Чили
Бразилия - Чили: обзор матча 28 июня 2010
Бразилия
28.06.2010, понедельник, 22:30
Чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Чили
35'
Жуан
38'
Л. Фабиано
59'
Робиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Чили
Замена
Ж. Мело
️️️️
Робиньо
Замена
Клеберсон
️️️️
Кака
Желтая карточка
Р. Мильяр
Замена
Нилмар
️️️️
Л. Фабиано
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
И. Фуэнтес
Замена
Р. Мильяр
️️️️
М. Исла
ГОЛ! 3:0!
Робиньо
Пас отдал
Рамирес
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Х. Вальдивия
️️️️
М. Гонсалес
Замена
Р. Тельо
️️️️
П. Контрерас
ГОЛ! 2:0!
Л. Фабиано
Пас отдал
Кака
ГОЛ! 1:0!
Жуан
Пас отдал
Майкон
Желтая карточка
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Мишел Бастос
ЛЗ
3
Лусио
(К)
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
8
Силва Жилберто
ЛП
7
Робиньо
ЦП
0
Рамирес
ПП
9
Луис Фабиано
ЦФ
20
Кака
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
2
Исмаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
8
Артуро Видаль
ЛП
6
Карлос Кармона
ЦП
15
Жан Босежур
ПП
14
Марк Гонсалес
ЛФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
9
Умберто Суасо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бразилия
22
Дони
ВР
12
Эурелью Гомес
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
16
Жилберто Мело
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
5
Фелипе Мело
ОП
17
Жозуэ
ОП
20
Клеберсон
ЦП
19
Элано
ЦП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Чили
23
Луис Марин
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
16
Гонсало Фьерро
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
21
Родриго Тельо
АП
10
Хорхе Вальдивия
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
3-2-3-2
0
Сезар
0
Майкон
3
Лусио
4
Жуан
6
Бастос
13
Алвес
8
Жилберто
7
Робиньо
0
Рамирес
20
Кака
9
Фабиано
3-3-3
1
Браво
4
Исла
5
Контрерас
2
Фуэнтес
15
Босежур
6
Кармона
8
Видаль
9
Суасо
10
Санчес
14
Гонсалес
20
Кака
20
Клеберсон
20
Клеберсон
20
Кака
7
Робиньо
16
Жилберто Мело
16
Жилберто Мело
7
Робиньо
9
Фабиано
19
Нилмар
19
Нилмар
9
Фабиано
5
Контрерас
21
Тельо
21
Тельо
5
Контрерас
14
Гонсалес
10
Вальдивия
10
Вальдивия
14
Гонсалес
4
Исла
20
Мильяр
20
Мильяр
4
Исла
Остались в запасе
Бразилия
Чили
22
Дони
ВР
12
Эурелью Гомес
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
5
Фелипе Мело
ОП
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
23
Луис Марин
ВР
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Мигель Пинто
ВР
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Эстебан Паредес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
22
Дони
ВР
12
Эурелью Гомес
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
5
Фелипе Мело
ОП
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Остались в запасе
23
Луис Марин
ВР
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Мигель Пинто
ВР
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Эстебан Паредес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Бразилия - Чили
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Кэнн Даррен
Майкл Малларки (оба - Англия)
Стадион:
Эллис Парк
Где смотреть матч:
"Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция)
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