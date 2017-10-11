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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Чили
Бразилия - Чили: обзор матча 11 октября 2017
Бразилия
11.10.2017, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
3 : 0
Завершен
Чили
55'
Паулиньо
55'
Паулиньо
57'
Г. Жезус
57'
Г. Жезус
57'
Г. Жезус
90+2'
Г. Жезус
90+2'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Чили
ГОЛ! 7:0!
Г. Жезус
90'
+2
ГОЛ! 6:0!
Г. Жезус
90'
+2
68'
Желтая карточка
М. Исла
68'
Желтая карточка
М. Исла
ГОЛ! 5:0!
Г. Жезус
57'
ГОЛ! 4:0!
Г. Жезус
57'
ГОЛ! 3:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Неймар
57'
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
55'
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
55'
54'
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
Неймар
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Паулиньо
ЦП
8
Ренато Аугусто
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
15
Жан Босежур
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Николас Кордова
Бразилия
1
Алиссон
ВР
14
Родриго Кайо
ЦЗ
0
Жемерсон
ЦЗ
0
Жорже
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Фернандиньо
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
4-1-2-2-1
23
Эдерсон
6
Сандро
3
Миранда
4
Маркиньос
13
Алвес
5
Каземиро
15
Паулиньо
8
Аугусто
10
Неймар
11
Коутиньо
18
Жезус
2-1-4-2
1
Браво
4
Исла
18
Хара
17
Медель
2
Фуэнсалида
20
Арангис
15
Босежур
16
Эрнандес
10
Санчес
11
Варгас
Остались в запасе
Бразилия
Чили
10
Виллиан
ЛВ
1
Алиссон
ВР
14
Родриго Кайо
ЦЗ
0
Жемерсон
ЦЗ
0
Жорже
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фернандиньо
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
Главный тренер
Николас Кордова
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
1
Алиссон
ВР
14
Родриго Кайо
ЦЗ
0
Жемерсон
ЦЗ
0
Жорже
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фернандиньо
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Остались в запасе
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Николас Кордова
Статистика матча Бразилия - Чили
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Где смотреть матч:
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