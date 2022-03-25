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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Чили
Бразилия - Чили: обзор матча 25 марта 2022
Бразилия
25.03.2022, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
4 : 0
Завершен
Чили
44'
Неймар (П)
45+1'
Винисиус
72'
Ф. Коутиньо (П)
90+1'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Чили
ГОЛ! 4:0!
Ришарлисон
90'
+1
Замена
Фабиньо
️️️️
Каземиро
82'
Замена
Родриго
️️️️
Фред
82'
76'
Замена
Ж. Менезес
️️️️
Э. Варгас
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Винисиус
75'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Антони
75'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Коутиньо
72'
Желтая карточка
Винисиус
71'
71'
Желтая карточка
Г. Медель
70'
Желтая карточка
К. Браво
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Л. Пакета
63'
62'
Желтая карточка
П. Диас
Желтая карточка
Неймар
62'
Желтая карточка
Каземиро
60'
46'
Замена
Х. Монтесинос
️️️️
Э. Роко
ГОЛ! 2:0!
Винисиус
Пас отдал
Антони
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Неймар
44'
Желтая карточка
Л. Пакета
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
19
Антони
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Бразилия
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Артур
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Родриго
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
23
Эверсон
ЦФ
Чили
12
Себастьян Перес
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
14
Пабло Парра
АП
16
Хоакин Монтесинос
ПВ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
4
Маркиньос
3
Силва
6
Арана
13
Данило
5
Каземиро
8
Фред
7
Винисиус
20
Пакета
19
Антони
10
Неймар
4-2-2-2
1
Браво
4
Исла
5
Диас
5
Роко
17
Суасо
17
Медель
2
Баэса
8
Видаль
20
Арангис
10
Санчес
11
Варгас
20
Пакета
11
Коутиньо
11
Коутиньо
20
Пакета
5
Каземиро
17
Фабиньо
17
Фабиньо
5
Каземиро
7
Винисиус
22
Мартинелли
22
Мартинелли
7
Винисиус
8
Фред
10
Родриго
10
Родриго
8
Фред
19
Антони
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
19
Антони
11
Варгас
16
Менезес
16
Менезес
11
Варгас
5
Роко
16
Монтесинос
16
Монтесинос
5
Роко
Остались в запасе
Бразилия
Чили
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
8
Артур
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Эверсон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Себастьян Перес
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
14
Пабло Парра
АП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
8
Артур
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Эверсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Себастьян Перес
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
14
Пабло Парра
АП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Бразилия - Чили
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
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