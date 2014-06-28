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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Чили
Бразилия - Чили: обзор матча 28 июня 2014
Бразилия
28.06.2014, суббота, 20:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Чили
18'
Д. Луис
32'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Чили
Пенальти не реализован!
Г. Хара
ГОЛ!
Неймар
3:2
ГОЛ!
М. Диас
2:2
Пенальти не реализован!
Халк
ГОЛ!
Ч. Арангис
2:1
ГОЛ!
Марсело
2:0
Пенальти не реализован!
А. Санчес
Пенальти не реализован!
Виллиан
Пенальти не реализован!
М. Пинилья
ГОЛ!
Д. Луис
1:0
109'
Замена
Х. Рохас
️️️️
Г. Медель
108'
Травма
Г. Медель
Замена
Виллиан
️️️️
Оскар
106'
Желтая карточка
Д. Алвес
105'
+1
102'
Желтая карточка
М. Пинилья
Желтая карточка
Жо
94'
87'
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Видаль
Замена
Рамирес
️️️️
Фернандиньо
72'
Замена
Жо
️️️️
Фред
64'
Желтая карточка
Л. Густаво
60'
56'
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Э. Варгас
Желтая карточка
Халк
55'
40'
Желтая карточка
Ф. Сильва
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
Э. Варгас
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
Пас отдал
Т. Силва
18'
16'
Желтая карточка
Э. Мена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
17
Фернандиньо
ОП
11
Оскар
ЦП
21
Халк
ПП
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
7
Франсиско Сильва
ЛЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Бразилия
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Бернард
ЛВ
15
Паулиньо
ЦП
0
Рамирес
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
21
Жо
ЦФ
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
6
Карлос Кармона
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-2-2-1-1
0
Сезар
12
Марсело
3
Силва
4
Луис
13
Алвес
17
Густаво
17
Фернандиньо
11
Оскар
21
Халк
10
Неймар
9
Фред
3-3-2-2
1
Браво
2
Мена
17
Медель
18
Хара
4
Исла
10
Диас
7
Сильва
8
Видаль
20
Арангис
10
Санчес
11
Варгас
11
Оскар
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Оскар
17
Фернандиньо
0
Рамирес
0
Рамирес
17
Фернандиньо
9
Фред
21
Жо
21
Жо
9
Фред
17
Медель
13
Рохас
13
Рохас
17
Медель
11
Варгас
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
11
Варгас
8
Видаль
9
Пинилья
9
Пинилья
8
Видаль
Остались в запасе
Бразилия
Чили
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
15
Паулиньо
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
20
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
15
Жан Босежур
ЛП
6
Карлос Кармона
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
15
Паулиньо
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
20
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
15
Жан Босежур
ЛП
6
Карлос Кармона
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Бразилия - Чили
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Минейран
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:45 "Спорт 1" 18:50 (прямая)
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