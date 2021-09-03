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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Бразилия
Чили - Бразилия: обзор матча 03 сентября 2021
Чили
03.09.2021, пятница, 04:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
0 : 1
Завершен
Бразилия
64'
Э. Рибейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Бразилия
90'
+6
Желтая карточка
Неймар
Желтая карточка
Г. Марипан
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Жерсон
Желтая карточка
С. Вегас
90'
84'
Желтая карточка
Маркиньос
Замена
Л. Хименес
️️️️
И. Моралес
83'
Желтая карточка
Э. Пульгар
82'
Желтая карточка
И. Моралес
79'
78'
Замена
М. Кунья
️️️️
Г. Барбоза
Замена
Д. Вальдес
️️️️
Ч. Арангис
78'
Замена
К. Паласиос
️️️️
П. Диас
69'
64'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рибейро
46'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Винисиус
46'
Замена
Жерсон
️️️️
Б. Гимарайнс
45'
+1
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Бразилия
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
2
Николас Диас
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
19
Томас Аларкон
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
15
Диего Вальдес
ЦП
11
Луис Хименес
ЦФ
10
Марселино Нуньес
ЦФ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
Бразилия
1
Сантос
ВР
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
7
Жерсон
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
3
Жоао Миранда
ЦФ
23
Эверсон
ЦФ
0
Эденилсон
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
21
Халк
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
2
Мена
5
Диас
3
Марипан
4
Исла
17
Медель
13
Пульгар
8
Видаль
20
Арангис
11
Варгас
9
Моралес
4-1-1-3-1
12
Вевертон
13
Данило
4
Маркиньос
2
Милитао
6
Сандро
5
Каземиро
8
Гимарайнс
7
Винисиус
20
Пакета
10
Неймар
21
Барбоза
20
Арангис
15
Вальдес
15
Вальдес
20
Арангис
9
Моралес
11
Хименес
11
Хименес
9
Моралес
5
Диас
9
Паласиос
9
Паласиос
5
Диас
8
Гимарайнс
7
Жерсон
7
Жерсон
8
Гимарайнс
7
Винисиус
22
Рибейро
22
Рибейро
7
Винисиус
21
Барбоза
7
Кунья
7
Кунья
21
Барбоза
Остались в запасе
Чили
Бразилия
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
2
Николас Диас
ЦЗ
19
Томас Аларкон
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
16
Жан Менезес
ЛВ
10
Марселино Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
1
Сантос
ВР
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
3
Жоао Миранда
ЦФ
23
Эверсон
ЦФ
0
Эденилсон
ЦФ
21
Халк
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
2
Николас Диас
ЦЗ
19
Томас Аларкон
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
16
Жан Менезес
ЛВ
10
Марселино Нуньес
ЦФ
Остались в запасе
1
Сантос
ВР
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
3
Жоао Миранда
ЦФ
23
Эверсон
ЦФ
0
Эденилсон
ЦФ
21
Халк
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Чили - Бразилия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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