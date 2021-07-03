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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Чили
Бразилия - Чили: обзор матча 03 июля 2021
Бразилия
03.07.2021, суббота, 03:00
Кубок Америки, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Чили
46'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия - Чили
Замена
Э. Милитао
️️️️
Р. Лоди
90'
+1
Замена
Эвертон
️️️️
Ришарлисон
90'
+1
88'
Желтая карточка
А. Видаль
88'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Ч. Арангис
Желтая карточка
Эдерсон
81'
76'
Желтая карточка
К. Паласиос
76'
Замена
Ж. Менезес
️️️️
Э. Пульгар
64'
Замена
К. Паласиос
️️️️
С. Вегас
58'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
Красная карточка
Г. Жезус
48'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пакета
46'
46'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
А. Санчес
Замена
Л. Пакета
️️️️
Р. Фирмино
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
18
Габриэл Жезус
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
АП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Бразилия
12
Вевертон
ВР
1
Алиссон
ВР
2
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
18
Дуглас Луис
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
19
Эвертон
ЦФ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Чили
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
2
Клаудио Баэса
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
7
Сесар Пиньярес
ЦП
9
Карлос Паласиос
ЦФ
3
Диего Валенсия
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Эдерсон
16
Лоди
3
Силва
4
Маркиньос
13
Данило
5
Каземиро
8
Фред
10
Неймар
18
Жезус
20
Фирмино
9
Ришарлисон
3-3-1-1-2
1
Браво
15
Сьерральта
17
Медель
5
Вегас
4
Исла
13
Пульгар
2
Мена
8
Видаль
20
Арангис
11
Варгас
10
Санчес
9
Ришарлисон
19
Эвертон
19
Эвертон
9
Ришарлисон
16
Лоди
2
Милитао
2
Милитао
16
Лоди
20
Фирмино
20
Пакета
20
Пакета
20
Фирмино
13
Пульгар
16
Менезес
16
Менезес
13
Пульгар
5
Вегас
9
Паласиос
9
Паласиос
5
Вегас
10
Санчес
22
Бреретон
22
Бреретон
10
Санчес
20
Арангис
3
Валенсия
3
Валенсия
20
Арангис
Остались в запасе
Бразилия
Чили
22
Эвертон Рибейро
ЦП
13
Эмерсон
ПЗ
12
Вевертон
ВР
1
Алиссон
ВР
17
Фабиньо
ОП
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Винисиус
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
14
Лео Ортис
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
2
Клаудио Баэса
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
5
Энцо Роко
ЦЗ
1
Габриэль Кастельон
ВР
14
Пабло Галдамес
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
7
Сесар Пиньярес
ЦП
12
Габриэль Ариас
ВР
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
22
Эвертон Рибейро
ЦП
13
Эмерсон
ПЗ
12
Вевертон
ВР
1
Алиссон
ВР
17
Фабиньо
ОП
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Винисиус
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
14
Лео Ортис
ЦЗ
Остались в запасе
2
Клаудио Баэса
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
5
Энцо Роко
ЦЗ
1
Габриэль Кастельон
ВР
14
Пабло Галдамес
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
7
Сесар Пиньярес
ЦП
12
Габриэль Ариас
ВР
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Бразилия - Чили
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Патрисио Лоустау
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