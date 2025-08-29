30 августа на «Тюрк Телеком Стэдиум» в Стамбуле состоится матч 4 тура турецкой Суперлиги, где действующий лидер чемпионата «Галатасарай» примет «Ризеспор». Команды подходят к игре в разном настроении: хозяева демонстрируют чемпионскую поступь, а гости пока не могут найти свою игру в атаке и обороне.

«Галатасарай»

Стамбульский клуб набрал максимальные 9 очков за три тура и уверенно возглавляет таблицу. Команда демонстрирует выдающуюся результативность – 10 голов в чемпионате и 15 мячей за последние пять матчей, при этом пропустила всего трижды. Отдельно стоит отметить оборону: «Галатасарай» не пропускает уже семь матчей подряд в Суперлиге. Лидером атак стал Эврен Эльмали, оформивший три гола в трeх турах. Победная серия в турнире достигла 11 игр подряд, и этот показатель лишь укрепляет статус клуба как главного фаворита матча.

«Ризеспор»

Команда начала сезон с поражения и ничьей, набрав лишь одно очко. В атаке наблюдается серьeзный дефицит реализации: всего три гола за пять встреч, при этом защита допускает регулярные ошибки – девять пропущенных мячей за тот же период. Дал Варешанович стал автором единственного гола в нынешнем розыгрыше Суперлиги, но в одиночку переломить ситуацию он не способен. «Ризеспор» не выигрывает уже шесть матчей, а игра против действующего лидера на его поле обещает стать серьeзным испытанием.

Факты о командах

«Галатасарай»

Побеждает в 11 матчах подряд в Суперлиге.

Не пропускает в 7 последних играх.

Забивает в 23 матчах подряд.

В среднем: 3.00 забитых и 0.60 пропущенных за последние 5 игр.

«Ризеспор»

Не выигрывает в 6 матчах подряд.

Пропускает в 9 из 11 последних встреч.

В среднем: 0.60 забитых и 1.80 пропущенных за последние 5 игр.

Только один гол в чемпионате в нынешнем сезоне.

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Ризеспор»

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы и по качеству игры демонстрируют существенный разрыв. «Галатасарай» уверенно набирает очки и демонстрирует сбалансированную игру, а «Ризеспор» пока не нашeл своей формы и испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне. Учитывая статистику, логично ожидать уверенной победы хозяев с возможностью пробития верхового тотала. Вероятность того, что «Ризеспор» сумеет удивить, крайне мала.

Рекомендованные ставки: