«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.10

29 августа 2025 13:27
Галатасарай - Ризеспор
30 авг. 2025, суббота 21:30 | Турция. Суперлига, 4 тур
2.10
Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 2.5
30 августа на «Тюрк Телеком Стэдиум» в Стамбуле состоится матч 4 тура турецкой Суперлиги, где действующий лидер чемпионата «Галатасарай» примет «Ризеспор». Команды подходят к игре в разном настроении: хозяева демонстрируют чемпионскую поступь, а гости пока не могут найти свою игру в атаке и обороне.

«Галатасарай»

Стамбульский клуб набрал максимальные 9 очков за три тура и уверенно возглавляет таблицу. Команда демонстрирует выдающуюся результативность – 10 голов в чемпионате и 15 мячей за последние пять матчей, при этом пропустила всего трижды. Отдельно стоит отметить оборону: «Галатасарай» не пропускает уже семь матчей подряд в Суперлиге. Лидером атак стал Эврен Эльмали, оформивший три гола в трeх турах. Победная серия в турнире достигла 11 игр подряд, и этот показатель лишь укрепляет статус клуба как главного фаворита матча.

«Ризеспор»

Команда начала сезон с поражения и ничьей, набрав лишь одно очко. В атаке наблюдается серьeзный дефицит реализации: всего три гола за пять встреч, при этом защита допускает регулярные ошибки – девять пропущенных мячей за тот же период. Дал Варешанович стал автором единственного гола в нынешнем розыгрыше Суперлиги, но в одиночку переломить ситуацию он не способен. «Ризеспор» не выигрывает уже шесть матчей, а игра против действующего лидера на его поле обещает стать серьeзным испытанием.

Факты о командах

«Галатасарай»

  • Побеждает в 11 матчах подряд в Суперлиге.
  • Не пропускает в 7 последних играх.
  • Забивает в 23 матчах подряд.
  • В среднем: 3.00 забитых и 0.60 пропущенных за последние 5 игр.

«Ризеспор»

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд.
  • Пропускает в 9 из 11 последних встреч.
  • В среднем: 0.60 забитых и 1.80 пропущенных за последние 5 игр.
  • Только один гол в чемпионате в нынешнем сезоне.

Личные встречи
55% (11)
30% (6)
15% (3)
47
Забитых мячей
26
2.35
В среднем за матч
1.3
6:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
1 : 2
17.02.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
6 : 2
08.03.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Ризеспор
0 : 1
28.10.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
4 : 2
27.02.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
2 : 3
03.10.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 31 тур
Галатасарай
3 : 4
19.03.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Ризеспор
0 : 4
28.11.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 27 тур
Ризеспор
2 : 0
14.06.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 10 тур
Галатасарай
2 : 0
01.11.2019
Ризеспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 3
11.05.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
2 : 2
08.12.2018
Ризеспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Ризеспор
1 : 1
18.02.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 4 тур
Галатасарай
2 : 0
17.09.2016
Ризеспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Галатасарай
1 : 1
09.04.2016
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
4 : 3
07.11.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Ризеспор
1 : 1
30.05.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Галатасарай
2 : 0
25.01.2015
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Ризеспор
1 : 1
02.03.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Галатасарай
1 : 1
28.09.2013
Ризеспор
Показать все

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Ризеспор»

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы и по качеству игры демонстрируют существенный разрыв. «Галатасарай» уверенно набирает очки и демонстрирует сбалансированную игру, а «Ризеспор» пока не нашeл своей формы и испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне. Учитывая статистику, логично ожидать уверенной победы хозяев с возможностью пробития верхового тотала. Вероятность того, что «Ризеспор» сумеет удивить, крайне мала.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • «Галатасарай» победит всухую – коэффициент 1.90

2.10
Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 2.5
Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Ризеспор Галатасарай
