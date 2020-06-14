Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Галатасарай
Ризеспор - Галатасарай: обзор матча 14 июня 2020
Ризеспор
14.06.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
42'
М. Шкода
53'
Т. Торун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Галатасарай
Желтая карточка
B. Albayrak
90'
+4
89'
Вторая желтая
A. BÃ¼yÃ¼k
Замена
B. Albayrak
️️️️
А. Ветрих
89'
Замена
O. Ovacikli
️️️️
М. Шкода
89'
87'
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
Желтая карточка
А. Ветрих
84'
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
I. DiomandÃ©
81'
77'
Замена
A. BÃ¼yÃ¼k
️️️️
А. Оникуру
72'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Ф. Андоне
Замена
А. Дурак
️️️️
Д. Гармаш
68'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Т. Торун
68'
61'
Желтая карточка
Р. Донк
Желтая карточка
Б. Самудио
59'
ГОЛ! 2:0!
Т. Торун
53'
46'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
О. Байрам
ГОЛ! 1:0!
М. Шкода
42'
Пенальти не реализован!
М. Шкода
42'
24'
Замена
О. Кочук
️️️️
Ф. Муслера
Желтая карточка
Д. Мельняк
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
81
Брайан Самудио
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-4-1-1
13
55
14
Фернандеш
17
Мельняк
3
Тальби
81
Самудио
4
Ветрих
8
Торун
82
19
Гармаш
7
Шкода
3-4-1-1-1
16
Муслера
25
Мариано
4
Донк
6
Джалик
4
Сараччи
8
Фегули
99
Лемина
18
Байрам
14
Сери
7
Оникуру
9
Фалькао
4
Ветрих
28
28
4
Ветрих
7
Шкода
53
53
7
Шкода
19
Гармаш
5
Дурак
5
Дурак
19
Гармаш
82
6
6
82
8
Торун
17
Джаглаян
17
Джаглаян
8
Торун
16
Муслера
1
Кочук
1
Кочук
16
Муслера
18
Байрам
8
Акбаба
8
Акбаба
18
Байрам
Андоне
20
Бельханда
20
Бельханда
Андоне
7
Оникуру
7
7
7
Оникуру
7
Андоне
7
Андоне
Остались в запасе
Ризеспор
Галатасарай
23
Гекхан Аккан
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
31
Yan Sasse
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
31
Yan Sasse
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Остались в запасе
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Ризеспор - Галатасарай
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
Новости команд
Все
Ризеспор
Галатасарай
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
17:25
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
09:59
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
Вчера, 10:31
1
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
17:25
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
09:59
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
Вчера, 10:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+