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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Галатасарай
Ризеспор - Галатасарай: обзор матча 28 ноября 2020
Ризеспор
28.11.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Галатасарай
45+1'
М. Дианье (П)
52'
М. Дианье
79'
М. Дианье
87'
Т. Антальялы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Галатасарай
90'
+3
Замена
A. Yavuz Kol
️️️️
М. Дианье
89'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Э. Килинк
89'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
Э. Ташдемир
89'
Замена
О. Байрам
️️️️
Э. Акбаба
87'
ГОЛ! 0:4!
Т. Антальялы
79'
ГОЛ! 0:3!
М. Дианье
Пас отдал
Э. Килинк
78'
Желтая карточка
Ф. Озтюрк
78'
Замена
Д. Секидика
️️️️
О. Джаглаян
Вторая желтая
Ф. Болдрин
77'
Замена
F.
️️️️
Б. Самудио
65'
Желтая карточка
M. Morozyuk
64'
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Шкода
64'
Замена
О. Булут
️️️️
А. Дурак
64'
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Дианье
Пас отдал
Э. Акбаба
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Дианье
Желтая карточка
Д. Мельняк
45'
Желтая карточка
Э. Дилавер
45'
Желтая карточка
Ф. Байано
23'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
23
Маркао
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
6
Онур Булут
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Галатасарай
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
3-4-3
23
Аккан
55
5
Мерья
17
Мельняк
66
Дилавер
27
Байано
10
Болдрин
5
Дурак
7
Шкода
81
Самудио
30
4-1-2-3
99
Озтюрк
25
Линнес
33
Ташдемир
4
Донк
23
Маркао
8
Фегули
14
Антальялы
8
Акбаба
17
Джаглаян
45
Дианье
11
Килинк
5
Дурак
6
Булут
6
Булут
5
Дурак
81
Самудио
11
11
81
Самудио
7
Шкода
14
Реми
14
Реми
7
Шкода
11
Килинк
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Килинк
45
Дианье
7
7
45
Дианье
33
Ташдемир
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
33
Ташдемир
8
Акбаба
18
Байрам
18
Байрам
8
Акбаба
17
Джаглаян
70
Секидика
70
Секидика
17
Джаглаян
Остались в запасе
Ризеспор
Галатасарай
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
29
Душан Йованчич
ОП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
29
Душан Йованчич
ОП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
Остались в запасе
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Ризеспор - Галатасарай
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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