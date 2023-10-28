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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Галатасарай
Ризеспор - Галатасарай: обзор матча 28 октября 2023
Ризеспор
28.10.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
68'
С. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Галатасарай
Желтая карточка
Т. Шахин
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Х. Зиеш
89'
Желтая карточка
Д. Санчес
Желтая карточка
Г. Сауэр
87'
87'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
К. Хойер
️️️️
H. Ibrahim Pehlivan
82'
Замена
Д. Варесанович
️️️️
М. Пала
78'
68'
ГОЛ! 0:1!
С. Оливейра
Пас отдал
М. Икарди
Замена
B. Keser
️️️️
М. Минчев
67'
67'
Замена
Тете
️️️️
В. Заа
Желтая карточка
А. Зекири
62'
46'
Замена
К. Айхан
️️️️
Анхелиньо
46'
Замена
С. Оливейра
️️️️
К. Демирбай
46'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Д. Мертенс
25'
Желтая карточка
Г. Гювенк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
77
Алтин Зекири
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
54
Митхат Пала
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тете
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-4-1-2
23
Аккан
27
4
Мокши
3
77
Зекири
10
Олавоин
17
Минчев
26
Шелви
7
Сауэр
53
Топджу
54
Пала
4-1-1-2-2
16
Муслера
23
Боэ
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Анхелиньо
34
Торрейра
26
Демирбай
10
Заа
7
Актюркоглу
9
Икарди
10
Мертенс
3
5
Хойер
5
Хойер
3
17
Минчев
7
7
17
Минчев
54
Пала
8
Варесанович
8
Варесанович
54
Пала
17
Анхелиньо
23
Айхан
23
Айхан
17
Анхелиньо
26
Демирбай
27
Оливейра
27
Оливейра
26
Демирбай
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Мертенс
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Мертенс
10
Заа
11
Тете
11
Тете
10
Заа
Остались в запасе
Ризеспор
Галатасарай
30
Zafer Gorgen
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Ризеспор - Галатасарай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Кадир Саглам
Стадион:
Чайкур Диди
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