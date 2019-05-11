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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Галатасарай
Ризеспор - Галатасарай: обзор матча 11 мая 2019
Ризеспор
11.05.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 3
Завершен
Галатасарай
45'
В. Мурики
76'
А. Умар
9'
С. Фегули
90+1'
М. Дианье (П)
90+6'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Галатасарай
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
М. Дианье
Пас отдал
С. Фегули
Желтая карточка
М. Чагыран
90'
+4
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Дианье
ГОЛ! 2:1!
А. Умар
76'
Желтая карточка
Н. Морозюк
55'
45'
+3
Желтая карточка
Р. Донк
Желтая карточка
Ф. Болдрин
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
45'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Фегули
Пас отдал
А. Оникуру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
1-3-2
23
Аккан
15
Авазим
6
Чагыран
10
Болдрин
6
Морозюк
30
Умар
19
Мурики
3-4-1-1-1
16
Муслера
23
Маркао
27
Люиндама
25
Мариано
4
Донк
8
Фегули
5
Фернандо
5
Нагатомо
5
Ндиайе
7
Оникуру
45
Дианье
Остались в запасе
Ризеспор
Галатасарай
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Ризеспор - Галатасарай
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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