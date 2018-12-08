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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Ризеспор
Галатасарай - Ризеспор: обзор матча 08 декабря 2018
Галатасарай
08.12.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ризеспор
40'
Г. Родригеш
58'
Э. Дердийок
67'
А. Умар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Ризеспор
Желтая карточка
С. Инан
71'
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Умар
Пас отдал
В. Мурики
64'
Желтая карточка
О. Оваджикли
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
60'
ГОЛ! 2:0!
Э. Дердийок
Пас отдал
Ю. Нагатомо
58'
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригеш
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
16
Гекай Гюней
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Ризеспор
1
Самир Уйкани
ВР
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-1-1-2-1
16
Муслера
5
Нагатомо
6
Джалик
5
Кабак
25
Мариано
8
Фегули
8
Инан
10
Родригеш
7
Оникуру
9
Дердийок
3-2-2
23
Аккан
14
Брабец
54
Услу
77
Оваджикли
5
Дурак
10
Болдрин
19
Мурики
30
Умар
Остались в запасе
Галатасарай
Ризеспор
16
Гекай Гюней
ЦП
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Майкон
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
1
Самир Уйкани
ВР
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
16
Гекай Гюней
ЦП
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Майкон
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Галатасарай - Ризеспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
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