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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Ризеспор
Галатасарай - Ризеспор: обзор матча 19 марта 2021
Галатасарай
19.03.2021, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 4
Завершен
Ризеспор
14'
Д. Йедлин
31'
Э. Акбаба
74'
Я. Мерья (АГ)
2'
Б. Самудио
41'
Ф. Болдрин
54'
М. Шкода (П)
90+2'
Ф. Болдрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Ризеспор
90'
+2
ГОЛ! 3:4!
Ф. Болдрин
Пас отдал
К. Михаляк
89'
Замена
F.
️️️️
Ф. Байано
89'
Замена
А. Дурак
️️️️
Б. Самудио
Замена
Р. Бабел
️️️️
Р. Фалькао
89'
Желтая карточка
Маркао
88'
Вторая желтая
Д. Йедлин
79'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Я. Мерья
74'
72'
Замена
T. Ãetin
️️️️
Г. Аккан
Замена
A. Turan
️️️️
Ж. Фернандеш
72'
Замена
С. Фегули
️️️️
М. Мохамед
71'
61'
Замена
К. Михаляк
️️️️
М. Шкода
61'
Замена
Я. Мерья
️️️️
С. Ай
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Э. Акбаба
57'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Э. Килинк
57'
54'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Шкода
Желтая карточка
Д. Йедлин
52'
Желтая карточка
К. Люиндама
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
M. Morozyuk
41'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Болдрин
35'
Желтая карточка
С. Ай
ГОЛ! 2:1!
Э. Акбаба
Пас отдал
Э. Килинк
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Йедлин
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Самудио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
11
Fernando
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-3-3
16
Муслера
4
Сараччи
27
Люиндама
2
Йедлин
23
Маркао
8
Акбаба
83
Фернандеш
5
Этебо
9
Фалькао
11
Килинк
42
Мохамед
4-4-2
23
Аккан
3
Тальби
12
Кейбаши
55
5
Ай
52
Сабо
27
Байано
10
Болдрин
88
Джокович
7
Шкода
81
Самудио
42
Мохамед
8
Фегули
8
Фегули
42
Мохамед
11
Килинк
7
Оникуру
7
Оникуру
11
Килинк
8
Акбаба
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Акбаба
83
Фернандеш
10
10
83
Фернандеш
9
Фалькао
8
Бабел
8
Бабел
9
Фалькао
23
Аккан
13
13
23
Аккан
5
Ай
5
Мерья
5
Мерья
5
Ай
81
Самудио
5
Дурак
5
Дурак
81
Самудио
27
Байано
11
11
27
Байано
7
Шкода
77
Михаляк
77
Михаляк
7
Шкода
Остались в запасе
Галатасарай
Ризеспор
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
66
Эмир Дилавер
ЦП
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
66
Эмир Дилавер
ЦП
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Галатасарай - Ризеспор
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
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