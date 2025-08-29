30 августа в Ярославле на стадионе «Шинник» состоится матч с участием двух команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы Первой лиги. Оба клуба пока не могут похвастаться стабильными результатами, и для них эта встреча станет шансом улучшить турнирное положение.

«Шинник»

После шести туров «Шинник» располагается на 11-й позиции с 5 очками. Команда в последних матчах демонстрирует крайне неустойчивую игру: за пять встреч забито лишь 4 мяча, а пропущено 6. Ситуация осложняется тем, что клуб пропускает в 16 матчах подряд в рамках Первой лиги – это говорит о хронических проблемах в обороне. На домашнем стадионе команда также не отличается результативностью: всего одна победа в последних пяти встречах, при этом в каждом матче соперники находили путь к воротам ярославцев. Несмотря на это, коллектив умеет бороться за очки и часто навязывает соперникам равную игру.

«Черноморец»

Ситуация у гостей ещe тяжелее: всего 2 очка и последнее, 18-е место в таблице. Команда проиграла четыре из шести стартовых матчей, а последняя победа датируется концом прошлого сезона. В текущем чемпионате «Черноморец» демонстрирует худшую оборону: в среднем 1.80 пропущенных голов за матч, при этом атака также не впечатляет – 4 гола в пяти встречах. Коллектив не выигрывает уже восемь матчей подряд, а оборонительная линия регулярно допускает ошибки. Даже на фоне проблем «Шинника» положение гостей выглядит более тревожным.

Факты о командах

«Шинник»

Пропускает в 18 последних матчах подряд

В среднем: 0.80 гола забито, 1.20 пропущено (5 последних игр)

Не выигрывает в 5 последних матчах дома

Забивает в 4 из 6 последних встреч

«Черноморец»

Не выигрывает в 8 последних матчах

В среднем: 0.80 гола забито, 1.80 пропущено (5 последних игр)

Пропускает в 9 последних матчах

Набрал всего 2 очка после 6 туров

Прогноз на матч «Шинник» – «Черноморец»

Обе команды испытывают серьeзные трудности, но именно хозяева выглядят предпочтительнее. «Шинник» хотя бы показывает конкурентный футбол и способен стабильно забивать, тогда как «Черноморец» имеет худший старт в сезоне и демонстрирует слабую оборону. В такой ситуации ставка на хозяев или на результативность выглядит наиболее оправданной. Нулевая ничья здесь маловероятна, учитывая регулярные ошибки обеих команд в защите. «Шинник» обязан использовать домашний фактор и проблемы соперника, чтобы прервать серию неудач и набрать три очка.

