«Шинник» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.10

29 августа 2025 8:55
Шинник - Черноморец
30 авг. 2025, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Шинника»
Сделать ставку

30 августа в Ярославле на стадионе «Шинник» состоится матч с участием двух команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы Первой лиги. Оба клуба пока не могут похвастаться стабильными результатами, и для них эта встреча станет шансом улучшить турнирное положение.

«Шинник»

После шести туров «Шинник» располагается на 11-й позиции с 5 очками. Команда в последних матчах демонстрирует крайне неустойчивую игру: за пять встреч забито лишь 4 мяча, а пропущено 6. Ситуация осложняется тем, что клуб пропускает в 16 матчах подряд в рамках Первой лиги – это говорит о хронических проблемах в обороне. На домашнем стадионе команда также не отличается результативностью: всего одна победа в последних пяти встречах, при этом в каждом матче соперники находили путь к воротам ярославцев. Несмотря на это, коллектив умеет бороться за очки и часто навязывает соперникам равную игру.

«Черноморец»

Ситуация у гостей ещe тяжелее: всего 2 очка и последнее, 18-е место в таблице. Команда проиграла четыре из шести стартовых матчей, а последняя победа датируется концом прошлого сезона. В текущем чемпионате «Черноморец» демонстрирует худшую оборону: в среднем 1.80 пропущенных голов за матч, при этом атака также не впечатляет – 4 гола в пяти встречах. Коллектив не выигрывает уже восемь матчей подряд, а оборонительная линия регулярно допускает ошибки. Даже на фоне проблем «Шинника» положение гостей выглядит более тревожным.

Факты о командах

«Шинник»

  • Пропускает в 18 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.20 пропущено (5 последних игр)
  • Не выигрывает в 5 последних матчах дома
  • Забивает в 4 из 6 последних встреч

«Черноморец»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.80 пропущено (5 последних игр)
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • Набрал всего 2 очка после 6 туров

Личные встречи
38% (6)
25% (4)
38% (6)
14
Забитых мячей
15
0.88
В среднем за матч
0.94
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 31 тур
Шинник
0 : 2
03.05.2025
Черноморец
Россия. Первая лига, 17 тур
Черноморец
0 : 1
03.11.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 23 тур
Черноморец
1 : 0
18.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 9 тур
Шинник
2 : 1
09.09.2023
Черноморец
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
1 : 0
07.11.2011
Черноморец
Россия. ФНЛ, 18 тур
Черноморец
2 : 3
27.06.2011
Шинник
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Черноморец
1 : 1
29.07.2009
Шинник
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Шинник
0 : 1
31.03.2009
Черноморец
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
2 : 1
01.11.2003
Шинник
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Шинник
1 : 1
16.03.2003
Черноморец
Чемпионат России, 30 тур
Черноморец
1 : 1
08.11.1999
Шинник
Чемпионат России, 1 тур
Шинник
1 : 0
03.04.1999
Черноморец
Чемпионат России, 19 тур
Черноморец
2 : 1
01.08.1998
Шинник
Чемпионат России, 4 тур
Шинник
0 : 0
18.04.1998
Черноморец
Чемпионат России, 20 тур
Черноморец
1 : 0
30.07.1997
Шинник
Чемпионат России, 3 тур
Шинник
1 : 0
02.04.1997
Черноморец
Показать все

Прогноз на матч «Шинник» – «Черноморец»

Обе команды испытывают серьeзные трудности, но именно хозяева выглядят предпочтительнее. «Шинник» хотя бы показывает конкурентный футбол и способен стабильно забивать, тогда как «Черноморец» имеет худший старт в сезоне и демонстрирует слабую оборону. В такой ситуации ставка на хозяев или на результативность выглядит наиболее оправданной. Нулевая ничья здесь маловероятна, учитывая регулярные ошибки обеих команд в защите. «Шинник» обязан использовать домашний фактор и проблемы соперника, чтобы прервать серию неудач и набрать три очка.

  • Победа «Шинника» – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

2.10
Победа «Шинника»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Черноморец Шинник
Рекомендуем
