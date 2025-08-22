Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.95

22 августа 2025 9:24
Унион - Штутгарт
23 авг. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Штутгарта»
Сделать ставку

23 августа на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине «Унион» примет «Штутгарт» в рамках первого тура Бундеслиги. Обе команды подходят к встрече с разным настроением: берлинцы ищут стабильность после непростого отрезка, тогда как гости демонстрируют впечатляющую результативность и уверенность в атакующих действиях.

«Унион»

Столичный клуб завершил прошлый сезон неудачной серией и к старту чемпионата подошeл с рядом проблем. Победа в последнем матче над «Аугсбургом» со счeтом 2:1 стала долгожданным сигналом для болельщиков, но в целом форма оставляет вопросы. «Унион» забил лишь 5 голов в последних 5 встречах и пропустил 4, что говорит о более осторожной модели игры. Дополнительный фактор риска – серия поражений дома, где команда уступила в трeх последних поединках. Несмотря на это, оборона остаeтся достаточно собранной, средний показатель пропущенных мячей – 0,8 за игру.

«Штутгарт»

Гости подходят к матчу в роли одной из самых ярких команд начала сезона. Победа в Лейпциге (3:2) показала готовность коллектива к серьeзным вызовам, а серия из трeх побед подряд в Бундеслиге подтверждает высокий уровень готовности. В последних пяти встречах «Штутгарт» забил 15 мячей – в среднем по 3 за игру, и хотя команда пропустила 8 голов, агрессивная атакующая игра компенсирует пробелы в защите. Особенно стоит выделить уверенные гостевые результаты – 4 победы подряд на выезде. Это придаeт уверенности в предстоящем матче против соперника, который пока не набрал оптимальную форму.

Факты о командах

«Унион»

  • Победа над «Аугсбургом» 2:1 в последнем матче Бундеслиги
  • Пропускает в 5 последних матчах турнира
  • Забито 5 голов в последних 5 встречах
  • Три поражения подряд дома

«Штутгарт»

  • Победы в 3 последних матчах Бундеслиги
  • 15 забитых голов за последние 5 игр
  • Пропущено 8 мячей за тот же период
  • 4 победы подряд на выезде

Личные встречи
23% (3)
46% (6)
31% (4)
18
Забитых мячей
20
1.38
В среднем за матч
1.54
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  4:4
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
4 : 4
19.04.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
3 : 2
06.12.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
2 : 0
08.03.2024
Унион
Германия. Кубок, 1/16 финала
Штутгарт
1 : 0
31.10.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
0 : 3
21.10.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
3 : 0
01.04.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
0 : 1
09.10.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
1 : 1
12.03.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 1
24.10.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 29 тур
Унион
2 : 1
17.04.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Штутгарт
2 : 2
15.12.2020
Унион
Германия. Бундеслига,
Унион
0 : 0
27.05.2019
Штутгарт
Германия. Бундеслига,
Штутгарт
2 : 2
23.05.2019
Унион
Показать все

Прогноз на матч «Унион» – «Штутгарт»

По совокупности факторов именно «Штутгарт» выглядит фаворитом: мощная атака, высокая результативность и уверенные выступления на выезде. «Унион» способен навязать борьбу за счeт плотной обороны, однако слабая домашняя форма и низкая реализация моментов делают его шансы ограниченными. С большой вероятностью гости забьют и увезут очки из Берлина.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Штутгарта» больше 1.5 голов – коэффициент 2.00

1.95
Победа «Штутгарта»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Штутгарт Унион
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 