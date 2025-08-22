23 августа на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине «Унион» примет «Штутгарт» в рамках первого тура Бундеслиги. Обе команды подходят к встрече с разным настроением: берлинцы ищут стабильность после непростого отрезка, тогда как гости демонстрируют впечатляющую результативность и уверенность в атакующих действиях.

«Унион»

Столичный клуб завершил прошлый сезон неудачной серией и к старту чемпионата подошeл с рядом проблем. Победа в последнем матче над «Аугсбургом» со счeтом 2:1 стала долгожданным сигналом для болельщиков, но в целом форма оставляет вопросы. «Унион» забил лишь 5 голов в последних 5 встречах и пропустил 4, что говорит о более осторожной модели игры. Дополнительный фактор риска – серия поражений дома, где команда уступила в трeх последних поединках. Несмотря на это, оборона остаeтся достаточно собранной, средний показатель пропущенных мячей – 0,8 за игру.

«Штутгарт»

Гости подходят к матчу в роли одной из самых ярких команд начала сезона. Победа в Лейпциге (3:2) показала готовность коллектива к серьeзным вызовам, а серия из трeх побед подряд в Бундеслиге подтверждает высокий уровень готовности. В последних пяти встречах «Штутгарт» забил 15 мячей – в среднем по 3 за игру, и хотя команда пропустила 8 голов, агрессивная атакующая игра компенсирует пробелы в защите. Особенно стоит выделить уверенные гостевые результаты – 4 победы подряд на выезде. Это придаeт уверенности в предстоящем матче против соперника, который пока не набрал оптимальную форму.

Факты о командах

«Унион»

Победа над «Аугсбургом» 2:1 в последнем матче Бундеслиги

Пропускает в 5 последних матчах турнира

Забито 5 голов в последних 5 встречах

Три поражения подряд дома

«Штутгарт»

Победы в 3 последних матчах Бундеслиги

15 забитых голов за последние 5 игр

Пропущено 8 мячей за тот же период

4 победы подряд на выезде

Прогноз на матч «Унион» – «Штутгарт»

По совокупности факторов именно «Штутгарт» выглядит фаворитом: мощная атака, высокая результативность и уверенные выступления на выезде. «Унион» способен навязать борьбу за счeт плотной обороны, однако слабая домашняя форма и низкая реализация моментов делают его шансы ограниченными. С большой вероятностью гости забьют и увезут очки из Берлина.

Рекомендованные ставки