«Ботафого» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 18 августа 2025 с коэффициентом 1.65

16 августа 2025 9:54
Ботафого - Палмейрас
18 авг. 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
«Ботафого» не проиграет
Сделать ставку

Матч 20-го тура чемпионата Бразилии обещает стать одним из центральных событий игрового дня. На стадионе «Энженьян» «Ботафого», набравший отличную форму, примет грозного соперника – «Палмейрас». Обе команды ведут борьбу за топ-3, и каждая будет мотивирована показать максимум.

«Ботафого»

Клуб из Рио-де-Жанейро подходит к этому матчу на отличном отрезке: команда выиграла три последних поединка, в том числе разгромила «Форталезу» 5:0. В последних пяти матчах «Ботафого» забил 9 мячей и пропустил лишь дважды – команда демонстрирует надежную игру в обороне. Особенно стоит отметить три «сухих» матча подряд и факт, что коллектив забивает стабильно на протяжении последних встреч. В чемпионате после 17 туров команда набрала 29 очков и находится на 5-й строчке. Нападающий Артур остаeтся ключевой фигурой в атаке, пусть и не отличается высокой результативностью.

«Палмейрас»

«Палмейрас» провeл тяжелую серию матчей на нескольких фронтах. Несмотря на поражения в Кубке Бразилии от «Коринтианса», команда уверенно движется в Серии A. В последних семи матчах в лиге она забивает стабильно и не знает поражений уже шесть туров подряд. После 17 матчей в чемпионате на счету команды 36 очков и 3-е место. В последних пяти играх «Палмейрас» забил 8 мячей, но пропустил 6 – линия обороны иногда даeт сбои. Лучший бомбардир – Хосе Лопес, на счету которого 15 голов за 40 матчей.

Факты о командах

«Ботафого»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних встречах
  • В среднем забивает 1.80 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем пропускает 0.40 гола за игру

«Палмейрас»

  • Не проигрывает в 6 матчах чемпионата подряд
  • Забивает в 7 последних матчах Серии A
  • В среднем забивает 1.60 гола за матч
  • В среднем пропускает 1.20 гола за игру

Личные встречи
32% (7)
18% (4)
50% (11)
23
Забитых мячей
30
1.05
В среднем за матч
1.36
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Палмейрас
1 : 0
28.06.2025
Ботафого
Бразилия. Серия А, 1 тур
Палмейрас
0 : 0
30.03.2025
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 3
27.11.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Палмейрас
2 : 2
22.08.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Ботафого
2 : 1
15.08.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ботафого
1 : 0
18.07.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
3 : 4
02.11.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
0 : 1
25.06.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 29 тур
Ботафого
1 : 3
04.10.2022
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 10 тур
Палмейрас
4 : 0
10.06.2022
Ботафого
Бразилия. Серия А, 33 тур
Палмейрас
1 : 1
02.02.2021
Ботафого
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
2 : 1
08.10.2020
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 25 тур
Палмейрас
1 : 0
13.10.2019
Ботафого
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 1
25.05.2019
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
2 : 0
23.08.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
1 : 1
17.04.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Палмейрас
2 : 0
28.11.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ботафого
1 : 2
03.08.2017
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 0
20.11.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ботафого
3 : 1
01.08.2016
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
0 : 1
09.10.2014
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас
0 : 2
29.05.2014
Ботафого
Показать все

Прогноз на матч

«Ботафого» находится в отличной форме и показывает уверенную игру в защите. Команда не только надeжно действует в обороне, но и регулярно забивает. Однако «Палмейрас» – более опытный коллектив, который стабильно набирает очки в чемпионате и способен взломать любую защиту. Обе команды играют интенсивно и с акцентом на атаку, но оборонительные показатели в пользу хозяев. В этой ситуации ставка на непроигрыш «Ботафого» выглядит оправданной, особенно учитывая фактор домашнего поля и уверенную серию побед.

Рекомендованные ставки

  • «Ботафого» не проиграет – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.65
«Ботафого» не проиграет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Палмейрас Ботафого
