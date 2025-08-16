Матч 20-го тура чемпионата Бразилии обещает стать одним из центральных событий игрового дня. На стадионе «Энженьян» «Ботафого», набравший отличную форму, примет грозного соперника – «Палмейрас». Обе команды ведут борьбу за топ-3, и каждая будет мотивирована показать максимум.

«Ботафого»

Клуб из Рио-де-Жанейро подходит к этому матчу на отличном отрезке: команда выиграла три последних поединка, в том числе разгромила «Форталезу» 5:0. В последних пяти матчах «Ботафого» забил 9 мячей и пропустил лишь дважды – команда демонстрирует надежную игру в обороне. Особенно стоит отметить три «сухих» матча подряд и факт, что коллектив забивает стабильно на протяжении последних встреч. В чемпионате после 17 туров команда набрала 29 очков и находится на 5-й строчке. Нападающий Артур остаeтся ключевой фигурой в атаке, пусть и не отличается высокой результативностью.

«Палмейрас»

«Палмейрас» провeл тяжелую серию матчей на нескольких фронтах. Несмотря на поражения в Кубке Бразилии от «Коринтианса», команда уверенно движется в Серии A. В последних семи матчах в лиге она забивает стабильно и не знает поражений уже шесть туров подряд. После 17 матчей в чемпионате на счету команды 36 очков и 3-е место. В последних пяти играх «Палмейрас» забил 8 мячей, но пропустил 6 – линия обороны иногда даeт сбои. Лучший бомбардир – Хосе Лопес, на счету которого 15 голов за 40 матчей.

Факты о командах

«Ботафого»

Побеждает в 3 последних матчах

Не пропускает в 3 последних встречах

В среднем забивает 1.80 гола за матч за последние 5 игр

В среднем пропускает 0.40 гола за игру

«Палмейрас»

Не проигрывает в 6 матчах чемпионата подряд

Забивает в 7 последних матчах Серии A

В среднем забивает 1.60 гола за матч

В среднем пропускает 1.20 гола за игру

Прогноз на матч

«Ботафого» находится в отличной форме и показывает уверенную игру в защите. Команда не только надeжно действует в обороне, но и регулярно забивает. Однако «Палмейрас» – более опытный коллектив, который стабильно набирает очки в чемпионате и способен взломать любую защиту. Обе команды играют интенсивно и с акцентом на атаку, но оборонительные показатели в пользу хозяев. В этой ситуации ставка на непроигрыш «Ботафого» выглядит оправданной, особенно учитывая фактор домашнего поля и уверенную серию побед.

