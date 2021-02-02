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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Ботафого
Палмейрас - Ботафого: обзор матча 02 февраля 2021
Палмейрас
02.02.2021, вторник, 22:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ботафого
16'
E. Santos
60'
Р. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Ботафого
90'
+1
Замена
D. Machado dos Santos Araujo
️️️️
М. Наскименто
Замена
Г. Силва
️️️️
А. Эмпереур
87'
82'
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Наварро
82'
Замена
Л. Отавио
️️️️
R.
Желтая карточка
А. Эмпереур
71'
Замена
Г. Менино
️️️️
Ф. Мело
67'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
Л. Лима
67'
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Наварро
Пас отдал
М. Наскименто
Замена
Б. Кушчевич
️️️️
E. Santos
42'
Желтая карточка
Б. Лопес
32'
23'
Желтая карточка
З. Велисон
ГОЛ! 1:0!
E. Santos
Пас отдал
Г. Скарпа
16'
11'
Замена
Уго
️️️️
Р. Форстер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
20
Emerson Santos
ЦФ
13
Renan
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Ботафого
4
Кану
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
23
Romildo
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
35
Педро Бикальо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
7
Marcelinho
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
68
Caio Cunha
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
16
Уго
ЛЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
3-2-2-3
1
Вевертон
33
Эмпереур
6
Лима
12
Майке
30
Мело
12
де Паула
10
Скарпа
77
Лопес
11
Виллиан
13
20
3-1-1-5
4
Кану
22
Кевин
13
Форстер
28
Велисон
8
Кайо
9
Наварро
12
43
30
Наскименто
34
33
Эмпереур
11
Силва
11
Силва
33
Эмпереур
30
Мело
25
Менино
25
Менино
30
Мело
20
13
Кушчевич
13
Кушчевич
20
6
Лима
16
Эстевес
16
Эстевес
6
Лима
13
Форстер
16
Уго
16
Уго
13
Форстер
23
5
Отавио
5
Отавио
23
30
Наскименто
18
18
30
Наскименто
9
Наварро
8
Калу
8
Калу
9
Наварро
Остались в запасе
Палмейрас
Ботафого
7
Marcelinho
ЦФ
68
Caio Cunha
ЦФ
35
Педро Бикальо
ОП
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Вандерлан
ЛЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
12
Сауло
ВР
29
Diego Loureiro
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
7
Marcelinho
ЦФ
68
Caio Cunha
ЦФ
35
Педро Бикальо
ОП
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Вандерлан
ЛЗ
Остались в запасе
12
Сауло
ВР
29
Diego Loureiro
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Палмейрас - Ботафого
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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