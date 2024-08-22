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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Палмейрас - Ботафого
Палмейрас - Ботафого: обзор матча 22 августа 2024
Палмейрас
22.08.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ботафого
86'
Х. Мануэль Лопес
90'
Рони
56'
И. Жезус
64'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Ботафого
90'
+10
Желтая карточка
Ч. Че
ГОЛ! 2:2!
Рони
Пас отдал
А. Морено
90'
89'
Желтая карточка
М. Понте
Замена
Маурисио
️️️️
Р. Вейга
87'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Г. Менино
86'
81'
Желтая карточка
Джон
74'
Замена
Данило
️️️️
Грегоре
Замена
А. Морено
️️️️
З. Рафаэль
68'
68'
Замена
Ч. Че
️️️️
Т. Алмада
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Саварино
Пас отдал
М. Мартинс
61'
Замена
Тикиньо
️️️️
И. Жезус
61'
Замена
Уго
️️️️
Куябано
Замена
Г. Менино
️️️️
М. Роша
61'
Замена
Рони
️️️️
Р. Риос
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
И. Жезус
Пас отдал
Д. Саварино
46'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Л. Энрике
Замена
Лазаро
️️️️
Ф. Андерсон
46'
45'
+3
Желтая карточка
Грегоре
Желтая карточка
Р. Риос
35'
35'
Желтая карточка
А. Барбоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
19
Rômulo
ЦП
18
Маурисио
АП
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
4-2-2-2
1
Вевертон
38
Паулиста
15
Гомес
22
Рейс
14
Роша
93
Зе Рафаэль
5
Риос
7
Андерсон
23
Вейга
42
Лопес
41
Эстевао
4-2-1-2-1
12
Джон
4
Понте
15
Баштуш
2
Барбоза
66
Куябано
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
11
Энрике
23
Алмада
11
Жезус
93
Зе Рафаэль
6
Морено
6
Морено
93
Зе Рафаэль
14
Роша
25
Менино
25
Менино
14
Роша
23
Вейга
18
Маурисио
18
Маурисио
23
Вейга
7
Андерсон
17
Лазаро
17
Лазаро
7
Андерсон
5
Риос
33
Рони
33
Рони
5
Риос
66
Куябано
16
Уго
16
Уго
66
Куябано
40
Грегоре
15
Данило
15
Данило
40
Грегоре
23
Алмада
3
Че Че
3
Че Че
23
Алмада
11
Энрике
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Энрике
11
Жезус
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Жезус
Остались в запасе
Палмейрас
Ботафого
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
25
Роберто Фернандес
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Палмейрас - Ботафого
1
5
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
17
Офсайды
1
1
Количество передач
409
234
Сейвы
0
4
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.26
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
0 : 1
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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19 ноября
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25 ноября
1
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