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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ботафого - Палмейрас
Ботафого - Палмейрас: обзор матча 15 августа 2024
Ботафого
15.08.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Палмейрас
22'
Л. Энрике
39'
И. Жезус
33'
Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Палмейрас
Желтая карточка
Тикиньо
90'
Замена
Ч. Че
️️️️
Л. Энрике
78'
Замена
Аллан
️️️️
М. Фрейтас
78'
71'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Вейга
Замена
Маршал
️️️️
Куябано
71'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Т. Алмада
71'
Желтая карточка
Куябано
64'
Замена
Тикиньо
️️️️
Д. Саварино
60'
57'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Х. Мануэль Лопес
Желтая карточка
И. Жезус
49'
46'
Замена
Лазаро
️️️️
Рони
ГОЛ! 2:1!
И. Жезус
Пас отдал
М. Фрейтас
39'
37'
Желтая карточка
Р. Вейга
33'
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
Пас отдал
Рони
29'
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
ГОЛ! 1:0!
Л. Энрике
Пас отдал
И. Жезус
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
4
Агустин Гиай
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
18
Маурисио
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
18
Kauê
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
19
Rômulo
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
66
Куябано
15
Баштуш
2
Барбоза
4
Понте
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
23
Алмада
11
Энрике
11
Жезус
4-2-3-1
1
Вевертон
15
Гомес
22
Рейс
26
Серкейра
12
Вандерлан
4
Гиай
6
Морено
23
Вейга
18
Маурисио
33
Рони
42
Лопес
66
Куябано
21
Маршал
21
Маршал
66
Куябано
11
Энрике
3
Че Че
3
Че Че
11
Энрике
17
Фрейтас
25
Аллан
25
Аллан
17
Фрейтас
23
Алмада
11
Мартинс
11
Мартинс
23
Алмада
11
Саварино
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Саварино
23
Вейга
5
Фабиньо
5
Фабиньо
23
Вейга
33
Рони
17
Лазаро
17
Лазаро
33
Рони
42
Лопес
7
Андерсон
7
Андерсон
42
Лопес
Остались в запасе
Ботафого
Палмейрас
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
19
Rômulo
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
19
Rômulo
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Ботафого - Палмейрас
3
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
14
9
Офсайды
4
1
Количество передач
459
426
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.16
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
0 : 1
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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