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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Ботафого
Палмейрас - Ботафого: обзор матча 27 ноября 2024
Палмейрас
27.11.2024, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 3
Завершен
Ботафого
90+3'
Р. Риос
19'
Грегоре
73'
Д. Саварино
89'
Адриэлсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Ботафого
Желтая карточка
Г. Гомес
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Р. Риос
90'
+3
89'
ГОЛ! 0:3!
Адриэлсон
Пас отдал
Д. Саварино
Желтая карточка
Майке
83'
76'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Т. Алмада
76'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
И. Жезус
Замена
Майке
️️️️
Р. Вейга
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
Д. Саварино
Пас отдал
И. Жезус
Красная карточка
М. Роша
70'
66'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Л. Энрике
66'
Замена
Маршал
️️️️
А. Теллес
62'
Желтая карточка
Т. Алмада
Замена
Маурисио
️️️️
А. Морено
62'
Замена
Дуду
️️️️
Рони
62'
58'
Желтая карточка
Джон
46'
Желтая карточка
А. Барбоза
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Ф. Андерсон
46'
45'
+4
Желтая карточка
А. Теллес
19'
ГОЛ! 0:1!
Грегоре
Пас отдал
Т. Алмада
12'
Замена
Адриэлсон
️️️️
Баштуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
33
Рони
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
40
Грегоре
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
18
Маурисио
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
4-2-3-1
1
Вевертон
38
Паулиста
22
Рейс
15
Гомес
14
Роша
6
Морено
5
Риос
33
Рони
23
Вейга
7
Андерсон
41
Эстевао
4-2-1-2-1
12
Джон
2
Витиньо
15
Баштуш
2
Барбоза
13
Теллес
17
Фрейтас
40
Грегоре
11
Саварино
11
Энрике
23
Алмада
11
Жезус
23
Вейга
12
Майке
12
Майке
23
Вейга
6
Морено
18
Маурисио
18
Маурисио
6
Морено
33
Рони
92
Дуду
92
Дуду
33
Рони
7
Андерсон
42
Лопес
42
Лопес
7
Андерсон
13
Теллес
21
Маршал
21
Маршал
13
Теллес
15
Баштуш
34
Адриэлсон
34
Адриэлсон
15
Баштуш
23
Алмада
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
23
Алмада
11
Энрике
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Энрике
11
Жезус
7
Сантос
7
Сантос
11
Жезус
Остались в запасе
Палмейрас
Ботафого
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Палмейрас - Ботафого
2
1
4
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
16
Офсайды
0
1
Количество передач
386
327
Сейвы
4
5
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.26
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Ailton do Prado Junior,
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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