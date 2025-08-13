Матч в рамках группового этапа Кубка России на «Мордовия Арене» обещает стать проверкой характера для обеих команд. «Пари НН» переживает продолжительную серию неудач, а «Ростов» также не может похвастаться стабильностью, особенно в выездных матчах Кубка. Обе команды мало забивают и часто допускают ошибки в обороне, что придаeт встрече особую непредсказуемость.

«Пари НН»

Команда Владимира Федотова находится в глубоком кризисе: 7 поражений подряд во всех турнирах, при этом всего 2 гола за последние 5 матчей. Проблемы с реализацией моментов и частые провалы в обороне стали хроническими. В домашнем матче кубка «Пари НН» попытается прервать негативную серию, но статистика говорит о низкой результативности – в среднем 0.40 гола за игру при 2 пропущенных.

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина нестабильны и особенно слабо выглядят на выезде в Кубке России – 3 поражения подряд. В последних 5 матчах они забили лишь 3 раза, а пропустили 9 мячей. Несмотря на проблемы, «Ростов» выглядит немного организованнее в атаке, но всe ещe допускает много ошибок в обороне, пропуская в 7 из 9 последних матчей.

Факты о командах

«Пари НН»

7 поражений подряд во всех турнирах

Средняя результативность – 0.40 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает минимум 2 гола в среднем за матч

Забила всего 2 мяча за последние 5 встреч

«Ростов»

3 поражения подряд в выездных матчах Кубка России

Средняя результативность – 0.60 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы обеих команд, малой результативности в атаке и нестабильности оборон, матч может пройти в осторожном ключе. «Пари НН» крайне тяжело даются голы, а «Ростов» на выезде также редко радует атакующей игрой. Вероятен сценарий, где команды будут действовать аккуратно и с прицелом на минимизацию ошибок. Наиболее логичной выглядит ставка на низкую результативность матча.

