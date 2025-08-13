Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Пари НН» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 14 августа 2025 с коэффициентом 2.15

13 августа 2025 19:17
Пари НН - Ростов
14 авг. 2025, четверг 19:30 | Россия. Кубок, группа C, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Тотал меньше 2.5 гола
Сделать ставку

Матч в рамках группового этапа Кубка России на «Мордовия Арене» обещает стать проверкой характера для обеих команд. «Пари НН» переживает продолжительную серию неудач, а «Ростов» также не может похвастаться стабильностью, особенно в выездных матчах Кубка. Обе команды мало забивают и часто допускают ошибки в обороне, что придаeт встрече особую непредсказуемость.

«Пари НН»

Команда Владимира Федотова находится в глубоком кризисе: 7 поражений подряд во всех турнирах, при этом всего 2 гола за последние 5 матчей. Проблемы с реализацией моментов и частые провалы в обороне стали хроническими. В домашнем матче кубка «Пари НН» попытается прервать негативную серию, но статистика говорит о низкой результативности – в среднем 0.40 гола за игру при 2 пропущенных.

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина нестабильны и особенно слабо выглядят на выезде в Кубке России – 3 поражения подряд. В последних 5 матчах они забили лишь 3 раза, а пропустили 9 мячей. Несмотря на проблемы, «Ростов» выглядит немного организованнее в атаке, но всe ещe допускает много ошибок в обороне, пропуская в 7 из 9 последних матчей.

Факты о командах

«Пари НН»

  • 7 поражений подряд во всех турнирах
  • Средняя результативность – 0.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает минимум 2 гола в среднем за матч
  • Забила всего 2 мяча за последние 5 встреч

«Ростов»

  • 3 поражения подряд в выездных матчах Кубка России
  • Средняя результативность – 0.60 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Личные встречи
27% (3)
9% (1)
64% (7)
10
Забитых мячей
17
0.91
В среднем за матч
1.55
2:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 2 тур
Пари НН
1 : 0
14.08.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 0
10.08.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
4 : 0
30.11.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Пари НН
1 : 1
19.10.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 0
26.11.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Пари НН
1 : 0
26.08.2023
Ростов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Пари НН
0 : 1
16.03.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
2 : 1
12.03.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Пари НН
3 : 4
14.08.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
1 : 2
02.04.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Пари НН
1 : 2
22.08.2021
Ростов
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы обеих команд, малой результативности в атаке и нестабильности оборон, матч может пройти в осторожном ключе. «Пари НН» крайне тяжело даются голы, а «Ростов» на выезде также редко радует атакующей игрой. Вероятен сценарий, где команды будут действовать аккуратно и с прицелом на минимизацию ошибок. Наиболее логичной выглядит ставка на низкую результативность матча.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.78

2.15
Тотал меньше 2.5 гола
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Ростов Пари НН
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 