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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Ростов
Нижний Новгород - Ростов: обзор матча 19 октября 2024
Нижний Новгород
19.10.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
75'
В. Царукян
90+2'
М. Осипенко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Ростов
Желтая карточка
Н. Калинский
90'
+5
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Осипенко
Желтая карточка
Л. Тичич
85'
82'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Х. Байрамян
81'
Замена
И. Комаров
️️️️
Е. Чернов
81'
Замена
А. Сутормин
️️️️
И. Вахания
Замена
С. Карич
️️️️
Н. Каккоев
78'
ГОЛ! 1:0!
В. Царукян
Пас отдал
Х. Боселли
75'
Желтая карточка
А. Трошечкин
71'
Замена
Л. Тичич
️️️️
Н. Ермаков
65'
Замена
В. Царукян
️️️️
О. Ожегович
64'
54'
Желтая карточка
Е. Чернов
Замена
М. Стаматов
️️️️
К. Боженов
46'
46'
Замена
В. Мелехин
️️️️
У. Сако
8'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Медведев
87
Боженов
24
Гоцук
27
Магкеев
15
Эктов
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
19
Ермаков
21
Боселли
9
Ожегович
4-1-3-2
13
Ханкич
40
Вахания
3
Сако
55
Осипенко
23
Чернов
15
Глебов
9
Мохеби
19
Байрамян
10
Щетинин
27
Комличенко
7
Роналдо
87
Боженов
30
Стаматов
30
Стаматов
87
Боженов
22
Каккоев
25
Карич
25
Карич
22
Каккоев
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
9
Ожегович
80
Царукян
80
Царукян
9
Ожегович
3
Сако
4
Мелехин
4
Мелехин
3
Сако
40
Вахания
11
Сутормин
11
Сутормин
40
Вахания
19
Байрамян
5
Саравия
5
Саравия
19
Байрамян
23
Чернов
10
Комаров
10
Комаров
23
Чернов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Рустам Ятимов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
3
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
18
Офсайды
5
2
Количество передач
340
384
Сейвы
0
2
Точность передач %
70
71
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Любимов; АVAR – Роман Сафьян
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Шнякин, Быков)
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