Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Нижний Новгород - Ростов
Нижний Новгород - Ростов: обзор матча 16 марта 2023
Нижний Новгород
16.03.2023, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Ростов
82'
Р. Тугарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Ростов
Желтая карточка
Л. Масоэро
86'
82'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тугарев
81'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
С. Мельников
63'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
63'
Замена
А. Сильянов
️️️️
Д. Терентьев
57'
Желтая карточка
А. Миронов
55'
Желтая карточка
Д. Терентьев
Замена
Н. Калинский
️️️️
Д. Глушаков
46'
46'
Замена
В. Мелехин
️️️️
М. Осипенко
Замена
К. Шильцов
️️️️
Я. Михайлов
46'
Замена
В. Яковлев
️️️️
В. Кротов
46'
Замена
Л. Масоэро
️️️️
К. Гоцук
46'
46'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Д. Глебов
43'
Желтая карточка
Д. Глебов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Илья Берковский
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-2-3-1
25
Нигматуллин
6
Юлдошев
24
Гоцук
2
Александров
44
Корнюшин
73
Шарипов
88
Глушаков
57
Кротов
17
Берковский
5
Михайлов
95
Янсане
4-2-1-2-1
30
Песьяков
43
Терентьев
55
Осипенко
27
Прохин
23
Чернов
15
Глебов
8
Селява
8
Миронов
8
Тугарев
21
Мельников
27
Комличенко
24
Гоцук
5
Масоэро
5
Масоэро
24
Гоцук
88
Глушаков
78
Калинский
78
Калинский
88
Глушаков
5
Михайлов
7
Шильцов
7
Шильцов
5
Михайлов
57
Кротов
14
Яковлев
14
Яковлев
57
Кротов
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
43
Терентьев
45
Сильянов
45
Сильянов
43
Терентьев
15
Глебов
47
Уткин
47
Уткин
15
Глебов
21
Мельников
19
Байрамян
19
Байрамян
21
Мельников
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
8
Мамаду Майга
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
8
Мамаду Майга
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Антон Кобзев
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Нижний Новгород
Ростов
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
Вчера, 21:03
5
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 17:50
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
Вчера, 15:23
18
Мелехин прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
Вчера, 11:48
3
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
Вчера, 21:03
5
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 17:50
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
Вчера, 15:23
18
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
25 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Мелехин прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
Вчера, 11:48
3
Кириченко прокомментировал кубковую победу «Ростова» над «Локомотивом»
Вчера, 00:20
Овчинников прокомментировал первое поражение во главе «Локомотива»
25 ноября
2
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
25 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+