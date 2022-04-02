Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Нижний Новгород
Ростов - Нижний Новгород: обзор матча 02 апреля 2022
Ростов
02.04.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
25'
К. Щетинин
7'
Р. Эннин
45+1'
Д. Стоцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Нижний Новгород
89'
Желтая карточка
И. Миладинович
88'
Замена
И. Миладинович
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
Е. Голенков
️️️️
Р. Тугарев
83'
74'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Р. Эннин
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Соу
67'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
Х. Байрамян
67'
Замена
А. Лангович
️️️️
Н. Поярков
66'
62'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
И. Юлдошев
Желтая карточка
Р. Тугарев
52'
46'
Замена
А. Шарипов
️️️️
И. Берковский
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Стоцкий
Пас отдал
Р. Эннин
ГОЛ! 1:1!
К. Щетинин
Пас отдал
Д. Полоз
25'
Желтая карточка
Н. Поярков
9'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эннин
Пас отдал
К. Кравцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
4-1-3-2
30
Песьяков
16
Поярков
55
Осипенко
4
Мелехин
45
Сильянов
15
Глебов
7
Полоз
19
Байрамян
8
Тугарев
9
Соу
10
Щетинин
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
24
Гоцук
5
Масоэро
6
Юлдошев
22
Каккоев
5
Кравцов
78
Калинский
17
Эннин
17
Берковский
99
Сулейманов
16
Поярков
87
Лангович
87
Лангович
16
Поярков
19
Байрамян
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
19
Байрамян
9
Соу
27
Комличенко
27
Комличенко
9
Соу
8
Тугарев
69
Голенков
69
Голенков
8
Тугарев
17
Эннин
17
Горбунов
17
Горбунов
17
Эннин
89
Стоцкий
45
Миладинович
45
Миладинович
89
Стоцкий
17
Берковский
73
Шарипов
73
Шарипов
17
Берковский
6
Юлдошев
31
Ткачук
31
Ткачук
6
Юлдошев
Остались в запасе
Ростов
Нижний Новгород
8
Александр Селява
ОП
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
8
Александр Селява
ОП
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Ростов - Нижний Новгород
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Ростов
Нижний Новгород
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
«Локомотив» – «Ростов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:05
Кубок России: шансы «Локомотива» и «Ростова» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:26
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
23 ноября
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
«Локомотив» – «Ростов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:05
Кубок России: шансы «Локомотива» и «Ростова» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:26
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
23 ноября
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
83
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+