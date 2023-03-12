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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Нижний Новгород
Ростов - Нижний Новгород: обзор матча 12 марта 2023
Ростов
12.03.2023, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
55'
А. Лангович
90+4'
М. Осипенко (П)
64'
Т. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Нижний Новгород
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Х. Байрамян
90'
+6
Замена
А. Селява
️️️️
Д. Уткин
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Осипенко
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Корнюшин
Замена
И. Комаров
️️️️
Д. Полоз
83'
80'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Д. Рыбчинский
Замена
Е. Чернов
️️️️
А. Лангович
76'
Замена
А. Миронов
️️️️
К. Щетинин
76'
71'
Замена
М. Янсане
️️️️
Т. Сулейманов
64'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сулейманов
62'
Желтая карточка
М. Майга
ГОЛ! 1:0!
А. Лангович
55'
46'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Э. Севикян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Ярослав Михайлов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Ростов
68
Александр Григорьев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
55
Осипенко
4
Мелехин
87
Лангович
45
Сильянов
15
Глебов
47
Уткин
7
Полоз
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
3-3-3-1
50
Гойло
5
Масоэро
24
Гоцук
2
Александров
89
Стоцкий
8
Майга
44
Корнюшин
20
Рыбчинский
5
Михайлов
19
Севикян
99
Сулейманов
7
Полоз
10
Комаров
10
Комаров
7
Полоз
19
Байрамян
8
Тугарев
8
Тугарев
19
Байрамян
87
Лангович
23
Чернов
23
Чернов
87
Лангович
47
Уткин
8
Селява
8
Селява
47
Уткин
10
Щетинин
8
Миронов
8
Миронов
10
Щетинин
19
Севикян
88
Глушаков
88
Глушаков
19
Севикян
20
Рыбчинский
14
Яковлев
14
Яковлев
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
95
Янсане
95
Янсане
99
Сулейманов
Остались в запасе
Ростов
Нижний Новгород
68
Александр Григорьев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
68
Александр Григорьев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Ростов - Нижний Новгород
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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