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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Нижний Новгород
Ростов - Нижний Новгород: обзор матча 30 ноября 2024
Ростов
30.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Нижний Новгород
32'
М. Осипенко
60'
Р. Саравия
65'
М. Осипенко
73'
Н. Комличенко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Нижний Новгород
Замена
А. Сутормин
️️️️
Н. Комличенко
84'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Р. Саравия
84'
80'
Замена
О. Ожегович
️️️️
Л. Тичич
74'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Мухин
74'
Замена
В. Царукян
️️️️
Н. Ермаков
Замена
К. Щетинин
️️️️
Роналдо
74'
Замена
Е. Голенков
️️️️
М. Мохеби
74'
Замена
У. Сако
️️️️
В. Мелехин
74'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Н. Комличенко
73'
ГОЛ! 3:0!
М. Осипенко
65'
ГОЛ! 2:0!
Р. Саравия
Пас отдал
Д. Глебов
60'
56'
Желтая карточка
Л. Тичич
54'
Замена
К. Гоцук
️️️️
С. Магкеев
53'
Травма
С. Магкеев
49'
Красная карточка
Х. Боселли
Желтая карточка
В. Мелехин
44'
41'
Желтая карточка
Н. Каккоев
34'
Желтая карточка
А. Эктов
ГОЛ! 1:0!
М. Осипенко
Пас отдал
Н. Комличенко
32'
Желтая карточка
Роналдо
11'
5'
Желтая карточка
Н. Калинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
4-2-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
10
Комаров
7
Роналдо
9
Мохеби
27
Комличенко
4-2-2-2
30
Медведев
15
Эктов
27
Магкеев
25
Карич
19
Шнапцев
10
Мухин
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
21
Боселли
19
Ермаков
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
27
Комличенко
11
Сутормин
11
Сутормин
27
Комличенко
5
Саравия
19
Байрамян
19
Байрамян
5
Саравия
7
Роналдо
10
Щетинин
10
Щетинин
7
Роналдо
9
Мохеби
69
Голенков
69
Голенков
9
Мохеби
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
10
Мухин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
10
Мухин
19
Ермаков
80
Царукян
80
Царукян
19
Ермаков
14
Тичич
9
Ожегович
9
Ожегович
14
Тичич
Остались в запасе
Ростов
Нижний Новгород
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - Нижний Новгород
2
1
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
18
15
Офсайды
1
1
Количество передач
362
306
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
66
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; АVAR – Алексей Сухой
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Трушечкин, Дурасов)
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