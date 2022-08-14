Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Ростов
Нижний Новгород - Ростов: обзор матча 14 августа 2022
Нижний Новгород
14.08.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 4
Завершен
Ростов
21'
Н. Калинский (П)
66'
Милсон
82'
Т. Сулейманов
15'
Д. Полоз (П)
39'
Д. Уткин
57'
Д. Полоз
67'
Д. Глебов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Ростов
90'
+4
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Сильянов
Желтая карточка
Н. Калинский
87'
ГОЛ! 3:4!
Т. Сулейманов
Пас отдал
Д. Рыбчинский
82'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Д. Пенчиков
73'
67'
ГОЛ! 2:4!
Д. Глебов
ГОЛ! 2:3!
Милсон
Пас отдал
Н. Калинский
66'
Замена
Милсон
️️️️
В. Кротов
62'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
М. Майга
61'
61'
Замена
А. Миронов
️️️️
К. Щетинин
61'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
57'
ГОЛ! 1:3!
Д. Полоз
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
И. Юлдошев
46'
46'
Замена
Д. Прохин
️️️️
В. Мелехин
39'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уткин
Желтая карточка
И. Юлдошев
30'
26'
Желтая карточка
Д. Уткин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Калинский
21'
19'
Желтая карточка
Д. Полоз
Желтая карточка
М. Майга
15'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Полоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
3-3-2-1
25
Нигматуллин
24
Гоцук
5
Масоэро
14
Агапов
6
Юлдошев
8
Майга
89
Стоцкий
73
Шарипов
78
Калинский
57
Кротов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
45
Сильянов
55
Осипенко
4
Мелехин
23
Чернов
15
Глебов
47
Уткин
19
Байрамян
10
Щетинин
7
Полоз
27
Комличенко
8
Майга
22
Каккоев
22
Каккоев
8
Майга
57
Кротов
7
Милсон
7
Милсон
57
Кротов
4
Пенчиков
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
4
Пенчиков
6
Юлдошев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
6
Юлдошев
4
Мелехин
27
Прохин
27
Прохин
4
Мелехин
45
Сильянов
43
Терентьев
43
Терентьев
45
Сильянов
10
Щетинин
8
Миронов
8
Миронов
10
Щетинин
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Нижний Новгород
Ростов
Игрок «Ростова» прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
11:48
Кириченко прокомментировал кубковую победу «Ростова» над «Локомотивом»
00:20
Овчинников прокомментировал первое поражение во главе «Локомотива»
Вчера, 23:37
2
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:28
4
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
Вчера, 21:43
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
Вчера, 21:43
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Игрок «Ростова» прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
11:48
Кириченко прокомментировал кубковую победу «Ростова» над «Локомотивом»
00:20
Овчинников прокомментировал первое поражение во главе «Локомотива»
Вчера, 23:37
2
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:28
4
«Локомотив» – «Ростов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 19:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+