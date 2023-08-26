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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Ростов
Нижний Новгород - Ростов: обзор матча 26 августа 2023
Нижний Новгород
26.08.2023, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
60'
Н. Калинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Ростов
Замена
Н. Толстопятов
️️️️
Н. Калинский
90'
+2
Желтая карточка
А. Нигматуллин
90'
86'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Терентьев
86'
Замена
Д. Уткин
️️️️
К. Щетинин
Замена
И. Жигулев
️️️️
Э. Севикян
81'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Т. Сулейманов
80'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
А. Трошечкин
70'
62'
Замена
И. Вахания
️️️️
Н. Поярков
61'
Замена
М. Мохеби
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинский
60'
Пенальти не реализован!
Т. Сулейманов
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Нигматуллин
5
Масоэро
24
Гоцук
27
Живоглядов
22
Каккоев
8
Майга
5
Трошечкин
78
Калинский
17
Карапузов
19
Севикян
99
Сулейманов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
43
Терентьев
4
Мелехин
87
Лангович
16
Поярков
15
Глебов
8
Миронов
11
Ионов
10
Щетинин
8
Тугарев
27
Комличенко
78
Калинский
65
Толстопятов
65
Толстопятов
78
Калинский
19
Севикян
10
Жигулев
10
Жигулев
19
Севикян
5
Трошечкин
5
Михайлов
5
Михайлов
5
Трошечкин
99
Сулейманов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
99
Сулейманов
16
Поярков
40
Вахания
40
Вахания
16
Поярков
10
Щетинин
47
Уткин
47
Уткин
10
Щетинин
11
Ионов
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Ионов
43
Терентьев
69
Голенков
69
Голенков
43
Терентьев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
11
Зе Турбо
ЦФ
Остались в запасе
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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